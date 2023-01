Un cinéaste demande à Internet des films indiens basés sur le genre “Chak De”

‘Chak De! Inde’ a été le film préféré de tous de tous les temps. L’histoire d’un entraîneur masculin discrédité menant une équipe féminine outsider à la victoire a touché le cœur du public. Cependant, ce genre a été essayé par de nombreux cinéastes indiens qui ont essayé de donner aux téléspectateurs une histoire inspirante sur laquelle s’appuyer. Que ce soit Saroj Dey “Kony” ou celui de Nitesh Tiwari ‘Dangal’, la liste contient de nombreux films indiens basés sur la catégorie du sport et du drame. Êtes-vous dans ces films? Néanmoins, un cinéaste australien adore ça et veut plonger profondément dans “ce” genre de films Desi réalisés avec un scénario similaire.

Melanie Easton, une cinéaste canadienne et australienne, s’est rendue sur Twitter pour partager une photo d’affiches de films compilées de Chak De ! Inde, Kony, Irudhi Suttru (Saala Khadoos en hindi), et Dangal intégré avec un texte qui disait : « Des films indiens où un entraîneur masculin en disgrâce se rachète en menant des athlètes féminines négligées à la victoire ». Elle a ensuite demandé des recommandations aux internautes et a écrit : « C’est officiellement l’un de mes sous-genres préférés (préférés), s’il vous plaît donnez-moi des recommandations à ajouter à la liste ».

En un rien de temps, Twitterati l’a obligée avec de nombreuses suggestions proches. «Le film malayalam Godha est adjacent à ce trope. L’ancien champion de lutte commence à entraîner une jeune fille punjabi après les déceptions de son fils. Recommande fortement. L’athlète échappe à un mariage arrangé en allant dans un village du Kerala qui l’adopte », a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a proposé,« Iqbal… Un jeune homme qui souffre de problèmes d’élocution et d’audition, veut jouer au cricket pour l’Inde. Son père pense que c’est une mauvaise idée, mais sa sœur décide de l’aider en engageant un héros de cricket délavé comme entraîneur.

Le film malayalam Godha est adjacent à ce trope. L’ancien champion de lutte commence à entraîner une jeune fille punjabi après les déceptions de son fils. Recommande fortement. La jeune athlète échappe au mariage arrangé en se rendant au village du Kerala qui l’adopte. pic.twitter.com/cw58OM0zp8— Mélanie @moviemavengal@c.im (@moviemavengal) 17 janvier 2023

Iqbal10/10 recommanderait Un jeune homme qui souffre de problèmes d’élocution et d’audition veut jouer au cricket pour l’Inde. Son père pense que c’est une mauvaise idée, mais sa sœur décide de l’aider en engageant un héros de cricket délavé comme entraîneur.https://t.co/2lIMvQkw50 – Joycelyn Ghansah (@jg_humanitarian) 17 janvier 2023

Film tamoul Kanaa (2018). Bien que l’entraîneur racheté ne soit pas exactement déshonoré mais contraint à une retraite anticipée en raison d’une blessure. – têtard (@tadpole69929811) 17 janvier 2023

Bigil, un film tamoul où le fils d’un don assassiné venge la mort de son père en entraînant l’équipe de football de ses filles à gagner contre l’équipe du meurtrier de son père – DJ Bobby (@AnanyaaMishra) 17 janvier 2023

Budhia Singh – Born To Run (2016) pourrait se qualifier. L’entraîneur fait face à un contrecoup pour avoir entraîné un enfant.— Rahul (notself@mstdn.ca) (@notself) 17 janvier 2023

Il semble que le nouveau genre ait déjà ses admirateurs enthousiastes, car les internautes ne cessaient de déposer des recommandations dans la section des commentaires. Les suggestions comprenaient “Le film tamoul Kanaa”, “Bigil”, Budhia Singh – Born To Run (2016)”, etc. Quelle serait votre soumission pour cette entrée de film ?

