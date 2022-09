Un cinéaste de la Colombie-Britannique fait la course pour préserver les histoires des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale – Kelowna Capital News

Lorsque le grand-père du cinéaste de la Colombie-Britannique Eric Brunt est décédé il y a quelques années à l’âge de 95 ans, ses histoires de la Seconde Guerre mondiale l’ont emporté.

Clifford Brunt n’avait jamais été du genre à parler des quatre années qu’il avait passées dans l’Armée de l’Air, et son petit-fils n’avait jamais été du genre à indiscuter. Ce n’est que lorsqu’Eric Brunt a pris une photo de son grand-père pour un cours de photographie à l’Université de la Colombie-Britannique, et que les camarades de classe et le professeur de Brunt lui ont demandé des détails, que Brunt a réalisé que son opportunité d’en savoir plus sur la vie de son grand-père se fermait.

Quelques mois plus tard, Clifford est décédé, ses histoires n’ont pas été partagées.

Clifford Brunt tient une photo de lui-même en tant que membre de la Force aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale. (Crédit : Éric Brunt)

La défaite a poussé Brunt à l’action. Il y avait sûrement d’autres anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale au Canada dont les histoires risquaient d’être perdues, se souvient Brunt.

Au début de 2018, il a entrepris une tournée pancanadienne dans un studio de cinéma van devenu mobile, dans le seul but de préserver autant de ces histoires que possible. Depuis, il s’est entretenu avec 433 anciens combattants et s’est associé à la maison de production Melki Films pour conserver chaque entrevue individuelle au Musée canadien de la guerre.

Alors que l’ancien combattant moyen de la Seconde Guerre mondiale a maintenant 97 ans et que moins de 20 000 des 1,1 million de Canadiens qui ont servi sont encore en vie, le temps pour le projet de Brunt est compté. Déjà, dit-il, plus de la moitié des personnes qu’il a interrogées sont décédées.

Cet automne, il est parti pour un dernier voyage à travers le pays pour capturer toutes les histoires restantes qu’il peut.

« C’est vraiment ce qu’est tout ce projet : la dernière seconde possible », dit Brunt.

Quand Eric Brunt a commencé son projet de film, il a fait une tournée à travers le Canada dans un studio de cinéma mobile devenu van. Ici, il fait un arrêt au stand à Nelson. (Photo gracieuseté de Melki Films)

Il est particulièrement soucieux de préserver les histoires d’anciens combattants qui n’ont jamais vu leurs expériences capturées auparavant, principalement des femmes et des personnes de couleur.

“Découvrir que des femmes ont servi pendant la guerre a été une surprise pour moi, car nous n’avons jamais appris cela à l’école”, déclare Brunt.

Maintenant, deux des interviews qui se démarquent le plus dans son esprit sont des femmes vétérans.

Brunt dit qu’il a récemment parlé avec Francise Edwards, 99 ans, à Victoria, qui travaillait comme décodeur à Ottawa pendant la guerre. Elle et d’autres femmes utilisaient des systèmes mathématiques complexes pour interpréter les messages interceptés et les relayer à ceux qui étaient en première ligne.

Edwards a dit à Brunt qu’une semaine avant la capitulation de l’Allemagne, elle était le décodeur qui avait reçu le message expliquant ce qui allait se passer. Bien sûr, l’information était top secrète.

“Alors elle devait juste agir comme si tout était normal et ne dire à personne que la guerre allait être finie dans une semaine”, dit Brunt.

Une autre femme de la Colombie-Britannique à qui Brunt a parlé, Jaye Edwards, est décédée le mois dernier à l’âge de 103 ans. Elle était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale et transportait des avions des usines aux escadrons.

Alors que les pilotes masculins s’en tenaient généralement au pilotage d’un type d’avion, Jaye devait savoir piloter toutes sortes d’avions différents.

Une fois, a dit Jaye à Brunt, elle a fait un atterrissage dur alors qu’elle pilotait un Spitfire et s’est cassé les deux dents de devant.

Brunt dit que chacune de ses interviews varie énormément et que chaque ancien combattant est plein d’histoires de traumatismes et de pertes, d’excitation, de camaraderie et de rires. Parmi eux, cependant, Brunt dit qu’il y a un accord partagé qu’il n’y a pas de gagnants dans la guerre.

“Chaque ancien combattant vous dira trois mots : la guerre, c’est l’enfer. Ils diront toujours ça », dit Brunt.

Au-delà de la préservation de l’histoire, l’objectif du projet cinématographique de Brunt est de s’assurer que nous en tirons des leçons.

« Si nous ne réalisons pas à quel point la guerre est terrible, nous sommes peut-être condamnés à la répéter », dit-il.

Il se donne jusqu’à la fin de l’année pour entrer en contact avec tous les anciens combattants restants qui souhaitent partager leurs histoires. La collection Eric Brunt sortira en 2024 lorsque le Musée canadien de la guerre lancera ses archives numériques.

Toute personne souhaitant partager son histoire peut contacter Brunt à ericbruntmedia@gmail.com.

Eric Brunt pose avec le vétéran de la Seconde Guerre mondiale Levi Okes. (Photo gracieuseté de Melki Films)

