Un cinéaste de la Colombie-Britannique documente des histoires de vétérans canadiens de la Seconde Guerre mondiale – Kelowna Capital News

Eric Brunt de Victoria en est maintenant à sa quatrième année de documentation des histoires « inédites » des derniers anciens combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale.

« Comment tout a commencé, c’est que mon grand-père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et, comme beaucoup de cette génération, il n’a pas beaucoup parlé de ce qu’il a vécu », dit Brunt. “Je pense que sa mentalité était que je n’avais pas fait autant que certains des autres gars et par conséquent, mon histoire ne vaut pas la peine d’être partagée”.

Brunt dit qu’il rencontre souvent cela dans ses interviews, en tant que personnes qui pensent qu’elles ne méritent pas que leur histoire soit préservée parce qu’elles pensent qu’elles n’ont pas fait grand-chose par rapport aux autres.

Au début de 2018, il a entrepris une tournée pancanadienne dans un studio de cinéma van devenu mobile, dans le seul but de préserver autant de ces histoires que possible.

Depuis, il s’est entretenu avec 433 anciens combattants et s’est associé à la maison de production Melki Films pour préserver chaque entrevue individuelle au Musée canadien de la guerre.

Dans cette édition de Today in BC, Brunt raconte à l’animateur Peter McCully qu’il s’est rendu à Juno Beach en France pour le 75e anniversaire du jour J avec Frank Krepps, à l’époque un vétéran de 94 ans originaire de Red Deer, en Alberta.

“Être sur la plage avec lui était une expérience tellement surréaliste, mais la partie la plus difficile et peut-être la plus puissante était d’aller dans les cimetières”, a déclaré Brunt. “Il y a un moment où nous traversons le cimetière ensemble et il souligne cette personne et cette personne venait de la Saskatchewan, c’était comme un moment tellement complet pour moi d’avoir quelqu’un que j’avais interviewé qui a partagé son histoire avec moi saluer la tombe de quelqu’un qui avait fait exactement la même chose que Frank, mais qui avait malheureusement perdu la vie là-bas.

Il se donne jusqu’à la fin de l’année pour entrer en contact avec tous les anciens combattants restants qui souhaitent partager leurs histoires alors qu’il voyage à travers le pays.

La collection Eric Brunt sera publiée en 2024 lorsque le Musée canadien de la guerre lancera ses archives numériques.

Toute personne souhaitant partager son histoire peut contacter Brunt à ericbruntmedia@gmail.com.

