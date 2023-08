Le réalisateur danois primé Lars von Trier a été attaqué dans la presse et sur les réseaux sociaux après un message affirmant que « La vie des Russes compte aussi ! » est devenu viral mercredi.

Le réalisateur de « Dancer in the Dark » et « Antichrist » a réagi sur Instagram à une rencontre entre le président ukrainien Vladimir Zelensky et la Première ministre danoise Mette Fredriksen, qui ont tous deux posé pour des photos à bord d’un chasseur F-16.

« Comme quelqu’un éperdument amoureux, [they] posé dans le cockpit de l’une des machines à tuer les plus effrayantes de notre époque, souriant jusqu’aux oreilles », a écrit von Trier, en réponse à l’annonce selon laquelle le Danemark ferait don de F-16 à l’Ukraine après que Zelensky les réclamait depuis des mois.

Le poste de Von Trier a été rapidement critiqué par le gouvernement ukrainien. Le chef du Conseil de sécurité nationale et de défense, Alexeï Danilov, a publié une capture d’écran du texte sur X (anciennement Twitter), déclarant que « Derrière chaque terroriste russe vivant se cache un Ukrainien mort. » tout en insistant sur l’existence de l’Ukraine « dans une réalité cruelle dans laquelle les Russes sont des meurtriers. »

« Le choix entre le bourreau et la victime devient une tragédie lorsque l’artiste choisit le côté du bourreau. » Danilov a écrit. Il a ensuite conseillé au célèbre cinéaste d’imaginer que « C’est un missile russe qui frappe quotidiennement sa ville », plutôt que de s’engager dans « un « humanisme » hypocrite. »

Von Trier a riposté en rappelant qu’il était « Je dis juste une évidence : que toutes les vies dans ce monde comptent ! »

« Une phrase oubliée, semble-t-il, d’une époque où le pacifisme était une vertu. » » a ajouté le réalisateur.















La réaction violente contre le réalisateur danois fait écho aux attaques contre des célébrités américaines qui ont commis le faux pas en déclarant que « toutes les vies comptent » au plus fort du mouvement Black Lives Matter en 2020, dont beaucoup ont été dénoncés comme racistes pour avoir refusé de distinguer un groupe au-dessus des autres.

La Russie a nié à plusieurs reprises les affirmations de Kiev selon lesquelles ses troupes ciblaient des civils, accusant l’armée ukrainienne d’utiliser sans discernement des armes fournies par l’Occident, y compris des armes à sous-munitions, contre des civils dans le Donbass et ailleurs en Russie.

Le Danemark et les Pays-Bas se sont engagés à livrer des F-16 à l’Ukraine d’ici janvier après avoir reçu l’autorisation des États-Unis. Zelensky s’est rendu dans d’autres pays européens, dont la Suède, pour tenter de se procurer davantage d’avions dans l’espoir de sauver l’offensive en cours, qui n’a jusqu’à présent pas réussi à gagner du terrain significatif pour l’Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, Kiev a perdu plus de 43 000 soldats depuis le début de l’offensive début juin.