Un cinéaste coréen capture des animaux aquatiques sous l’île de Jeju dans le cadre d’un appel pour sauver les océans

« La mer que j’ai appris à connaître a changé pour le pire », explique le directeur de la photographie sous-marine Dong-Sik Kim tout en soulignant l’importance de la coexistence des humains avec la mer. Kim filme la vie sous-marine depuis 40 ans. Le dernier projet de Kim est un documentaire présentant le merveilleux monde aquatique sous l’île de Jeju. Le projet comprend les personnages spéciaux Haenyeo – les femmes de la mer de Jeju qui représentent la structure semi-matriarcale de l’île. Connue pour sa beauté naturelle, la plus grande île de Corée du Sud est une destination de vacances réputée.

Kim apparaît dans une vidéo publiée par le géant de l’électronique Samsung à l’occasion de la Journée mondiale des océans, dans laquelle on peut le voir plonger dans les eaux cristallines de Jeju et parler de son rêve de dépeindre ce qui est caché sous les vagues dans toute sa vivacité.

Montrant des dauphins souffrant d’infections telles que le cancer de la bouche et les douves, Kim appelle à l’attention pour protéger la mer de la destruction humaine. La mer est également d’une importance cruciale pour la vie humaine. Plus de la moitié de l’oxygène que nous respirons provient des océans qui couvrent 70 % de notre planète bleue, ce qui lui donne essentiellement la couleur bleue. Non seulement cela, en fournissant des fruits de mer, des médicaments pour le transport, les océans rendent également notre planète plus favorable à la vie, en régulant le climat et les conditions météorologiques de la terre et en transportant la chaleur des équateurs vers les pôles.

Chassant la vie sous les vagues avec un matériel de tournage encombrant, le cinéaste dit vouloir limiter les perturbations causées par la lourde caméra. Dans une telle situation, un smartphone est utile. Dans la vidéo, on peut le voir en train d’utiliser un Samsung Galaxy S21 Ultra recouvert d’une coque étanche. Samsung vise à promouvoir le smartphone en démontrant la qualité de son appareil photo dans la vidéo. Capable de capturer des vidéos 8K, le smartphone a été lancé en janvier 2021 et coûte environ 1 lakh.

Grâce aux dernières avancées technologiques en matière d’appareil photo, les smartphones sont désormais capables de capturer des images de haute qualité du ciel à l’océan. Pour des professionnels comme Kim, prendre des smartphones sous l’eau pour filmer la beauté du monde marin ne semble plus stupide et ambitieux.

