Les cinéastes Henrik Evertsson et Linus Andersson ont envoyé un submersible télécommandé au «MS Estonia», le ferry qui a coulé dans la mer Baltique en 1994.

852 personnes sont mortes dans ce qui a été l’une des pires catastrophes maritimes d’Europe en temps de paix. Un tribunal suédois a acquitté les deux réalisateurs de documentaires de profanation, après que des images sous-marines qu’ils ont tournées de l’épave du ferry Estonie ont soulevé de nouvelles questions sur la cause de l’une des pires catastrophes maritimes d’Europe en temps de paix.

S’adressant à Euronews, Evertsson a déclaré que tout avait commencé « lorsque nous avons découvert qu’une grande partie de l’épave n’avait pas été étudiée en 1994. »

Evertsson a poursuivi: « Nous avons trouvé un énorme trou en Estonie, et il mesure 4 mètres de haut et 1,2 mètre de large et ce n’est pas quelque chose qui a été mentionné dans le rapport officiel de 1994. »

Regardez l’interview complète dans le lecteur ci-dessus.