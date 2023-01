Un cimetière de grande hauteur avec une volière, un musée de voitures anciennes et maintenant un héros sportif

Le complexe privé s’étend sur 1,8 hectare au pied d’une colline appartenant à la forêt atlantique, au milieu de la cité balnéaire de 434 000 habitants. Outre le musée, il y a plusieurs tours de cimetière verticales de 10 et 14 étages, un café, un auditorium avec un “mur d’eau apaisant”, une chambre de crémation, un mausolée, des salles d’ossuaire, une chapelle de verre, une aire de jeux pour enfants et un parc animalier .

Remontons un an et 13 000 kilomètres en arrière jusqu’au plus improbable des musées : une exposition de voitures anciennes au Memorial Necropole Ecumenica, une maison funéraire et un cimetière vertical à Santos, sur la côte de l’État de Sao Paulo, au Brésil.

Santos : La disparition des affaires de Holden en Australie a clôturé un chapitre majeur pour l’entreprise, ses employés et ses fans, mais elle a également clôturé un tome qui a commencé et s’est terminé à l’autre bout du monde pour moi.

De loin, cela ressemble à un autre complexe d’appartements commun en Amérique du Sud. A proximité, c’est un agencement paisible de bâtiments autour de jardins, de cascades et d’étangs à poissons. Il est difficile de croire qu’il contient 25 000 niches funéraires ou tombes.

Les parcelles funéraires sont construites dans des murs et sont entourées de vérandas de tous côtés. À l’arrière des murs, traversant verticalement le centre de chaque bâtiment, se trouvent des espaces et des canalisations pour la ventilation et la gestion des vestiges. Mon père ingénieur aurait été émerveillé par l’exploit.

Il y a 25 000 cimetières verticaux au Memorial Necropole Ecumenica à Santos, au Brésil. Le musée des voitures anciennes se trouve sous la chapelle de verre sur la droite.

Le complexe figure dans le Guinness World Records pour le plus haut cimetière du monde et c’est une attraction touristique sur la carte de la ville. Il propose également une “participation à distance” – c’est-à-dire une assistance vidéo en ligne – aux veillées et aux cérémonies de crémation.

Aux étages supérieurs de chaque bâtiment se trouvent un certain nombre de suites de réveil privées, certaines entièrement blanches, chacune avec des chambres communicantes pour accueillir les familles et les invités qui sirotent un café ou un thé frais près de l’entrée, utilisent le wi-fi gratuit dans le salon, ou s’asseoir tranquillement près de leur défunt en veille. Au loin, toucans et aras chantent la vie sans interruption et les singes lions hurlent à l’heure du repas.