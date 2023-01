Un ciel brumeux provoque des annulations et des retards à l’aéroport de Kelowna

Les voyages en avion à destination et en provenance de Kelowna sont touchés depuis hier soir

Le brouillard s’est installé dans le centre de l’Okanagan.

Si vous aviez prévu un vol à destination ou au départ de Kelowna, vous ne volerez peut-être pas aujourd’hui.

Un certain nombre de vols jusqu’à hier soir et ce matin (15 janvier) ont été annulés ou retardés.

Les voyageurs sont encouragés à vérifier le statut de leur vol sur le site Web de l’aéroport international de Kelowna ou sur celui de la compagnie aérienne.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Voyage en avionAéroportKelownaMétéo