Un cidre sur mesure à base de pommes cueillies

Leur petit mais prestigieux label, Floral Terranes, qui a été introduit en 2017, a été présenté sur les menus de restaurants renommés de New York comme Gramercy Tavern, au moins un emplacement Momofuku et Olmsted. Beaucoup de leurs cidres ont des histoires. Ida, qu’ils ont lancé l’année dernière, est fabriqué à partir de pommes qui ont été jetées prématurément sur le sol après que des pluies torrentielles et des vents de l’ouragan Ida ont frappé la région. Banbury Farm Cider, qu’ils ont sorti en 2018, est fabriqué avec des pommes d’une ancienne ferme qui faisait partie du laboratoire de Cold Spring Harbor connu pour son rôle dans la découverte de la structure de l’ADN.

“Compte tenu de la variété de leurs parcelles et de la sensibilité avec laquelle ils manipulent le fruit, cela permet des différences remarquables dans les cidres”, a déclaré Alice Feiring, écrivain spécialisé dans le vin et auteur du nouveau mémoire, “To Fall in Love Drink This”. de Floral Terrane et son approche. “C’est une façon d’explorer la saison et ce qui s’est passé pendant cette saison.”

Pascaline Lepeltier, une sommelière primée, est d’accord. “Nous vivons dans ce microclimat très favorable aux pommiers et nous devrions les utiliser pour fabriquer de délicieux produits”, a-t-elle déclaré. « Le projet d’Erik et Benford en est la meilleure représentation. Lorsque je sers leur cidre, je peux apprendre aux gens à être plus conscients et attentifs en tant que consommateurs. »

Floral Terranes a des partenaires d’arbres de Floral Park, Queens, jusqu’à Orient, sur North Fork de Long Island. Mais les propriétaires sont déterminés à en trouver plus. “Il y a beaucoup d’arbres que nous n’avons pas encore trouvés et que nous gardons un œil ouvert”, a déclaré M. Lepley. Les deux hommes portent des lettres manuscrites, illustrées de pommes, qui expliquent leur projet ; s’ils repèrent un arbre sur la propriété de quelqu’un, ils peuvent laisser une note dans la boîte aux lettres. “Je garde un carnet dans la voiture et je note où je vois des arbres”, a déclaré M. Lepley.