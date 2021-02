L’écrivain du New York Times, David Brooks, a été critiqué pour un conflit d’intérêts potentiel après avoir écrit un article de blog pour le site d’entreprise de Facebook alors qu’un projet qu’il a aidé à trouver de l’argent accepté par le géant des médias sociaux.

Un article de 900 mots de Brooks est apparu mardi sur une plateforme de blogs d’entreprise, soulignant l’importance de « confiance » dans les communautés en ligne dans une promotion à peine voilée de Facebook « Groupes » fonctionnalité. L’article a coïncidé avec une nouvelle étude sur les groupes, financée par la société, que Brooks a ensuite approuvée lors d’une apparition sur un panel vidéo hébergé sur Facebook le même jour, selon un rapport publié vendredi par BuzzFeed News.

Le mardi, le chroniqueur du NYT David Brooks a écrit une ode de 900 mots aux groupes Facebook. Ne le cherchez pas dans le Times – il a été publié sur le site Web de l’entreprise FB. Brooks est également apparu dans une vidéo d’entreprise et n’a pas dit à ses éditeurs ce qu’il faisait. w /@ rmac18: https://t.co/yRWkWfISjU – Craig Silverman (@CraigSilverman) 26 février 2021

Alors que la porte-parole du Times, Eileen Murphy, a déclaré au point de vente que Brooks n’avait pas été rémunéré pour le billet de blog, elle a déclaré qu’il n’avait pas informé ses rédacteurs en chef de son travail avec le géant de la technologie et qu’ils l’avaient depuis contacté pour s’assurer que ce n’était pas le cas. « Créer toute apparence de conflit avec son journalisme du Times. »

Cependant, les liens de Brooks avec Facebook ne s’arrêtent pas avec le billet de blog non rémunéré. Murphy a noté que son travail avec la société a été effectué dans le cadre du projet Weave, un effort de renforcement de la communauté qu’il a fondé pour l’Institut Aspen basé à Washington, DC et qui a reçu de l’argent de Facebook lui-même.

« Un certain nombre de nos programmes, dont Weave: The Social Fabric Project, travaillent avec Facebook conformément à leurs missions et ont accepté des financements pour des projets spécifiques, » a déclaré un porte-parole de l’Institut Aspen à Buzzfeed.

Le représentant de Facebook, Andy Stone, a confirmé le financement d’Aspen par la société, affirmant que son soutien avait été « Divulgué publiquement pendant des années. » Il a souligné que Brooks n’était pas payé pour le billet de blog ou son apparition sur le panneau vidéo.

Le panel a été organisé pour discuter des nouvelles recherches du Governance Lab de l’Université de New York sur les groupes Facebook, «Le pouvoir des communautés virtuelles.» L’étude financée par Facebook a examiné comment «Les groupes sociaux à grande échelle sont gouvernés et comment ils sont liés à la plate-forme», selon Beth Simone Noveck, co-auteur du rapport.

Alors que Noveck a déclaré que Facebook n’avait pas « le pouvoir de véto » sur ce que son équipe a écrit, elle a reconnu les problèmes éthiques potentiels qui pourraient découler de l’acceptation de l’argent de l’entreprise pour produire l’étude.

«Le défi n’est pas perdu pour nous et nous sommes très conscients de la tension qu’il crée», elle a dit.

Le GovLab de l’Université de New York a accepté quelque 725000 dollars de Facebook depuis 2019, selon ses informations financières, dont 300000 dollars sont allés au financement de l’étude, qui a été menée dans 15 pays.

