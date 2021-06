Un chroniqueur de WaPo compare la reine non-conformiste du GOP Greene à la méchante à la peau de chiot de Disney Cruella, exaspérant à la fois à gauche et à droite – RT USA News

Cruella de Vil, la passionnée sans cœur de la peau de chiot réinventée en tant que challenger rebelle de la mode dans un nouveau film de Disney, n’est pas sans rappeler la vraie politicienne Marjorie Taylor Greene, qui brise les normes, a déclaré une chronique du Washington Post.

La méchante emblématique des «101 Dalmatiens» a reçu une trame de fond sympathique en direct, avec Emma Stone dépeignant une jeune Cruella dans une croisade de surenchère contre la principale propriétaire de la maison de couture d’Emma Thompson, la baronne von Hellman. Ses coups de publicité, cependant, se sentent « fade » d’un point de vue moderne, a soutenu la chroniqueuse du Washington Post Alyssa Rosenberg.

Contrairement aux femmes provocatrices qui brisaient les barrières du passé, les femmes d’aujourd’hui qui se conduisent mal sont facilement acceptées et adoptées par de larges pans de la société, a déclaré Rosenberg. Elle a comparé les singeries fictives de Cruella au comportement de la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene.

« Greene enfreint régulièrement les principes de base des bonnes manières, et encore moins la norme de conduite plus élevée à laquelle on pourrait imaginer que les fonctionnaires aspirent » elle a écrit. « Mais une grande partie du comportement de Greene est moins dérangeante parce qu’elle défie les normes que parce qu’elle en incarne un nouvel ensemble troublant. »





La législatrice républicaine, qui a remporté son siège au Congrès l’année dernière, fait partie des personnalités politiques que la gauche américaine aime détester. Elle est une fervente partisane de Donald Trump, un adversaire virulent des passeports de vaccination, et se heurte constamment à la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. Ou, selon les critiques, elle est une théoricienne du complot insurrectionnelle, qui diminue la tragédie de l’Holocauste et harcèle un collègue législateur.

La comparaison entre Cruella et Greene a suscité la colère des deux côtés de l’échiquier politique américain. Les critiques du politicien du GOP ont accusé le Washington Post de « banaliser » les Etats Unis « glisser dans le fascisme » – ostensiblement représenté par l’élection de Greene.

WaPo propose une autre façon de banaliser (et de monétiser) notre glissement vers le fascisme. – mauvaise lune montante (@dillyblue) 6 juin 2021

Vous leur donnez de l’oxygène à tous les deux ? – Bugs (@Bchandler6767) 6 juin 2021

D’autres ont simplement déclaré que Greene est définitivement le pire des deux.

J’aime mieux Cruella. Elle est un peu authentique. – Leslie (@LDM_tigergirl) 6 juin 2021

Greene est « plus cruel » que Cruella. – LeoOnTheEdge (@LeonardoMirone) 6 juin 2021

N’y allez pas. Cruella est un cerveau. MTG est un troglodyte. – Tanner Gruene (@tanner_gruene) 6 juin 2021

NON. Cruella est un être intelligent et malgré sa cruauté, elle a toujours son humanité intacte… cette autre chose dégoûtante n’a aucune qualité rédemptrice – Ne chiez pas sur Disney comme ça. – Jayson (@jaysonfreelin) 6 juin 2021

L’autre partie a accusé le journal de satisfaire ses lecteurs de gauche avec des titres d’appâts à clics et des comparaisons tendues entre un humain réel et un personnage de Disney.

Parce que comparer les républicains aux méchants du monde réel comme Hitler ne suffit plus. Maintenant, nous passons aux méchants des dessins animés. https://t.co/NYAfgqJroN – Amazon Post-Democracy meurt dans les conduites de gaz (@dying_democracy) 6 juin 2021

Parce que les démocrates ne peuvent pas gérer la vérité, ils s’abaissent à des comparaisons fantaisistes ? – Nextdoor Girl – Le tsar de la réalité (@jeaniefacts) 6 juin 2021

Tout en visant Greene dans le titre, la chronique de Rosenberg a reconnu que le non-respect des normes ne se limite pas aux femmes de droite. Ses exemples de gauche étaient Rachel Dolezal, une militante qui prétendait « s’identifier comme noir », et universitaire Jessica Krug, qui a falsifié l’héritage latina.

« Greene répond à la partie la plus dégradée du Parti républicain ; Dolezal et Krug à un désir déformé de revendiquer la crédibilité qui accompagne l’identification en tant que non-blanc ; ‘Cruella’ aux exigences de Disney », elle a écrit. « Aussi différents qu’ils soient, tous les trois montrent à quel point les normes de la méchanceté féminine sont tombées. »

