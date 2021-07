C’est le coup de gueule de gauche le plus mort cérébral que j’ai entendu depuis un moment. @WCRhoden incarne la gauche communiste idéologique et la tactique consistant à amalgamer tous les problèmes en une diatribe raciste et antiaméricaine. Combiné avec les désemparés @CBBSThisMorning hôtes, toute la vidéo pue les idiots utiles.

– Jonathan T Gilliam (@JGilliam_SEAL) 26 juillet 2021