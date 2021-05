Un chômeur achète 20 milliards de pièces ASS après avoir manqué Dogecoin Rush

Eric Hackney, un chômeur de 38 ans originaire de Floride, est devenu propriétaire de 20 000 000 000 de pièces Australian Safe Shepherd (ASS) avec son investissement de 500 dollars. Il est un ancien barman de Tampa et a perdu son emploi pendant la pandémie COVID-19. Après avoir été au chômage, il a commencé à jouer sur les marchés financiers sur l’application Robinhood au lieu de travailler pour 9 $ de l’heure. Il faisait également partie de l’engouement pour GameStop plus tôt en février. Hackney a investi dans la pièce ASS après avoir perdu de l’argent sur GameStop ainsi que Dogecoin.

Un rapport publié par Bloomberg l’a décrit comme un « amateur à la recherche de sensations fortes, poussé par les médias sociaux ». Selon les rapports, Hackney cherchait de nouvelles choses sur les applications Robinhood en janvier lorsqu’il a remarqué Dogecoin. Il a acheté du Dogecoin à 4 cents et le prix Il a ensuite doublé son argent, mais il a vendu son Dogecoin en raison des fluctuations sauvages de son prix. Plus de trois mois plus tard, Hackney a de nouveau jeté un coup d’œil à Robinhood et a vu son prix grimper à 70 cents plus tôt ce Il a juré de ne jamais manquer une telle opportunité et par conséquent, il a mis 500 $ dans la pièce ASS.

Comme le portail l’a rapporté, non seulement Hackney a recherché des bénéfices sur une application de trading Robinhood, Mango Mai Tai ou Woodford Reserve, mais des millions d’autres surfent sur les courants sauvages d’une houle historique dans le commerce de détail. Selon une enquête récente, les plateformes de médias sociaux sont devenues un élément clé du boom du commerce de détail. Un investisseur sur cinq a utilisé Reddit pour les aider à prendre une décision d’investissement.

ASS Coin est l’une de ces monnaies virtuelles sur lesquelles YOLO’d et FOMO se sont frayés un chemin, passant des blagues cryptographiques aux monuments en plein essor – et maintenant en train de couler – en ces étranges temps financiers.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici