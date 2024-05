Un chœur de Twin Cities rassemble les personnes touchées par la démence

«Lorsque nous franchissons les portes, son visage s’illumine», a déclaré Denise Tendle, partenaire de soins.

MINNESOTA, États-Unis — Denise et Butch Tendle ont visité plus de pays qu’ils ne peuvent en compter.

Ils sont mariés depuis 43 ans et ont pour priorité de parcourir le monde avec leur famille. Mais leur voyage actuel n’est pas quelque chose pour lequel ils auraient pu établir un itinéraire.

En 2016, Butch a reçu un diagnostic de déficience cognitive légère. Lorsque le couple a appris la nouvelle, Denise s’occupait de son père, atteint de la maladie d’Alzheimer.

« Je ne pouvais pas y croire », se souvient-elle. « Je ne pouvais pas y croire. »

Son père est décédé en 2020 et Butch a finalement développé la maladie d’Alzheimer.

« Je perds chaque jour des morceaux de ma meilleure amie », a déclaré Denise. « Tout a changé. »

Denise décrit les bons et les mauvais jours avec son mari. Il est toujours incroyablement gentil et drôle, mais il y a des moments où elle dit que leur conversation n’a pas beaucoup de sens.

Elle dit qu’il y a souvent un malentendu autour de la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences dont elle se souvient lorsqu’elle parle à des amis.

« Je raconte une histoire et ils disent : ‘Oh, eh bien, ce n’est pas comme lui' », a-t-elle déclaré. « Et ils ne comprennent pas vraiment que son cerveau change. Et il y a de bons jours de clarté et un peu plus de normalité. Et puis il y a d’autres jours qui sont plus difficiles pour lui et pour moi. »

Elle dit que même si une journée commence mal, cela change toujours pendant la répétition de la chorale avec son mari.

Au cours de la dernière année, les deux ont fait partie de Giving Voice Chorus, une organisation à but non lucratif créée pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences et leurs partenaires de soins.

« Nous avons ce programme qui permet aux gens de chanter et j’aime la musique », a déclaré Butch. « Je chante avec tous ces autres gens. Et ils m’aideraient et je les aiderais. »

Mardi, cinq des chœurs de Twin Cities se sont réunis à Edina pour leur dernière répétition avant de déplacer les répétitions à l’Orchestra Hall. Le 9 juin sera leur plus grande représentation à ce jour, amenant ainsi la célébration des 10 ans de l’organisation à but non lucratif. grande scène.

« Giving Voice vise à créer des chorales à travers le pays pour célébrer ce qui est possible lorsqu’on vit avec la démence et la maladie d’Alzheimer », a déclaré la directrice générale, Eyleen Braaten.

Pendant les répétitions, Butch s’assoit à côté d’Eileen Cardwell, qui fait du bénévolat depuis huit ans.

« J’ai eu le privilège de regarder Butch de près », a-t-elle déclaré. « C’est le même miracle que j’ai vu avec d’autres chanteurs. Il rit. Il plaisante. Nous nous taquinons parfois, et il adore chanter. »

Elle pense parfois à ce que ce serait de chanter avec son mari dans la chorale. Il est décédé quelques années avant qu’elle ne commence à faire du bénévolat.





« C’était l’amour de ma vie », a-t-elle déclaré. Quelqu’un de très facile à aimer. Extrêmement grégaire. Les gens le recherchaient parce que tous ceux qui savaient que Dennis l’aimait. »

Même avant que son mari reçoive le diagnostic, elle avait constaté les effets de la musique sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Sa mère avait un diagnostic similaire et s’illuminait lorsqu’elle chantait et jouait du piano.





« L’expérience ici est absolument transformationnelle », a-t-elle déclaré.

Denise a déclaré que ce voyage qu’elle entreprenait avec Butch n’était jamais quelque chose qu’elle avait prévu, mais comme tous leurs autres voyages, ils le feront ensemble.

Produit du billet ira vers Giving Voice. Le concert à l’Orchestra Hall est le 9 juin à 14h

