Les conservateurs français avaient travaillé pendant une décennie pour préparer une grande exposition marquant le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Lors de son ouverture, cependant, le tableau le plus discuté qu’ils avaient prévu de montrer – «Salvator Mundi», l’œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères – était introuvable.

Tiré de l’obscurité minable lors d’une vente immobilière à la Nouvelle-Orléans, le tableau avait été vendu en 2017 en tant que Leonardo «perdu» redécouvert et avait rapporté plus de 450 millions de dollars à un enchérisseur anonyme qui l’avait caché. La chance de le voir lors de l’exposition anniversaire du musée du Louvre deux ans plus tard avait fait sensation dans le monde de l’art international, et son absence a suscité une tempête de nouvelles questions.

Le Louvre avait-il conclu que le tableau n’était pas réellement l’œuvre de Léonard, comme une poignée de savants avait insisté? L’acheteur – qui serait le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, bien qu’il ne l’ait jamais reconnu – avait-il refusé de l’inclure dans l’émission par crainte d’un examen public? L’idée alléchante selon laquelle le prince saoudien impétueux aurait pu parier une fortune sur une fraude avait déjà inspiré une industrie artisanale de livres, de documentaires, de colonnes de potins du monde de l’art, et même une comédie musicale proposée à Broadway.

Rien de tout cela n’était vrai.

En fait, le prince héritier avait secrètement expédié le «Salvator Mundi» au Louvre plus d’un an plus tôt, en 2018, selon plusieurs responsables français et un rapport français confidentiel sur son authenticité obtenu par le New York Times. Le rapport indique également que le tableau appartient au ministère saoudien de la Culture – ce que les Saoudiens n’ont jamais reconnu.