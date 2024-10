Un chirurgien va trouver des moyens de transformer les soins ambulatoires

Étant donné qu’environ les deux tiers des interventions chirurgicales pratiquées par le Dr Phillips sont ambulatoires, devenir médecin ambulatoire responsable était une évidence. Elle est également une habituée de la mise en œuvre de changements visant à améliorer les soins aux patients.

Prenez l’une de ses réalisations les plus fières. En 2022, le Dr Phillips a dirigé la création de salles de traumatologie afin d’améliorer les soins aux patients arrivant au service des urgences (SU), qui ont dû subir une intervention chirurgicale pour des problèmes tels que des fractures de la hanche, une appendicite ou des occlusions intestinales.

Avant l’avènement des salles de traumatologie, les chirurgiens planifiaient les interventions du lundi au vendredi pendant les heures normales de fonctionnement. Après 17 heures et le week-end, ils commençaient à examiner la liste des cas d’urgence. Mais, dit le Dr Phillips, ce n’était pas un moyen efficace d’aider les patients aux urgences.

« Nous avons trop de patients pour faire ça », dit-elle. « Vous ne pouvez pas prodiguer de bons soins aux gens quand vous avez 30 patients nécessitant une intervention chirurgicale au service des urgences et que seulement trois sont opérés par jour. »

En réorganisant les horaires et en exploitant les relations qu’elle avait déjà établies, la Dre Philips a contribué à la mise en œuvre de nouveaux protocoles selon lesquels un chirurgien généraliste, orthopédiste et vasculaire se consacre aux chirurgies d’urgence trois jours par semaine à St. Catharines. Le plan est de passer éventuellement à cinq jours par semaine, comme à l’hôpital de Niagara Falls.

« L’établissement de nos salles de traumatologie ici a fait une grande différence dans la prise en charge des patients en urgence », dit-elle. « Il s’agit de rendre les salles d’opération plus efficaces, d’organiser le temps, de travailler avec les chirurgiens pour que ce processus fonctionne. C’est ma confiture. Ce sont les projets que j’aime.

Elle est donc impatiente de se lancer dans cette prochaine grande mission, qu’elle entreprendra avec Laura Morrison, directrice du programme ambulatoire, et qui s’aligne sur le plan stratégique et le modèle à trois sites de Niagara Health.

Même si elle vient tout juste de commencer, la Dre Phillips, qui a été un représentant clé des médecins dans le processus d’examen ambulatoire existant, souligne que certains services ont besoin de plus d’aide que d’autres. Un comité de gouvernance prendra les idées des médecins et prendra des décisions en utilisant les commentaires et les données des patients pour soutenir les changements qui, selon elle, profiteront à toutes les personnes impliquées.

« Nous restons coincés dans l’histoire, c’est ainsi que nous avons toujours procédé », explique le Dr Phillips. « Mais le paysage change et ce n’est pas parce que nous procédons ainsi depuis 30 ans que nous ne pouvons pas le changer. Et si nous pouvons changer cela pour le mieux pour les patients et les médecins, c’est vraiment excitant pour moi.