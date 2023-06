Un chirurgien surpris en excès de vitesse échappe à l’interdiction de circulation car cela aurait des conséquences «mortelles» pour les patients

Un CHIRURGIEN surpris en train d’accélérer à 89 mph dans son Land Rover a échappé à une interdiction de circulation après avoir fait valoir que la disqualification pourrait avoir des conséquences « potentiellement mortelles » pour ses patients.

Le professeur Chris Peach, 47 ans, faisait face à une interdiction minimale de six mois dans le cadre de la procédure de totalisation après avoir dépassé la limite de 70 mph sur une autoroute.

Le professeur Chris Peach faisait face à une interdiction minimale de six mois dans le cadre de la procédure de totalisation après avoir dépassé la limite de 70 mph sur une autoroute 1 crédit

Mais le père marié de trois enfants a fait appel avec succès pour maintenir son permis sous des règles de difficultés exceptionnelles en affirmant que les patients et les collègues « souffriraient » s’il n’était pas en mesure de se rendre à l’hôpital en voiture en cas d’urgence.

Le médecin de 220 000 £ par an qui assure la chirurgie d’urgence à l’hôpital Wythenshawe de Manchester, en plus d’être un spécialiste de la chirurgie de l’épaule et du coude pour le NHS et les hôpitaux privés, a fait valoir que les taxis étaient trop « peu fiables » pour le faire travailler et l’a réclamé n’était « pas viable » d’employer un chauffeur.

Il a ajouté: » Je sais que l’hôpital est déjà exceptionnellement stressé, et se passer d’un médecin dans mon rôle général est exceptionnellement difficile. Dans mon rôle de spécialiste, je traite des patients de tout le pays. Il n’y a personne d’autre pour jouer ce rôle. »

Les magistrats de Stockport ont appris que Peach, qui vit à Hale, près d’Altrincham, dans le Cheshire, avait été filmé le 22 juillet de l’année dernière au volant de son Land Rover Discovery à 89 mph entre les jonctions 16 et 17 sur la section sud de la M5 près de Tortworth, dans le Gloucestershire.

Il avait déjà neuf points sur son permis après avoir été reconnu coupable d’un précédent excès de vitesse et avoir également omis de fournir à la police des informations sur l’identité d’un conducteur.

Mais Peach a déclaré que son travail l’obligeait à être à l’hôpital dans un « préavis extrêmement court » pour opérer des patients à la suite d’incidents d’urgence qui sont « complètement imprévisibles ».

Il a déclaré que ses heures de travail habituelles étaient de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, mais qu’il devait également être de garde une nuit sur 12 et une fin de semaine sur 12.

« La nature des urgences est qu’elles peuvent survenir à toute heure du jour ou de la nuit », a déclaré Peach,

« La nature des tâches de garde implique généralement de traiter les blessures traumatiques, y compris les accidents de la route. Je suis également mis en demeure permanente pour les incidents majeurs, comme dans les aéroports ou par exemple l’attentat à la Manchester Arena.

Concernant le fait de prendre un taxi, il a déclaré : « Ma préoccupation serait que si je recevais un appel à 12 heures le vendredi soir, je pourrais avoir une longue attente pour un taxi.

« Ma principale préoccupation est que si je peux monter directement dans la voiture, je peux aller directement à l’hôpital, mais attendre 10 ou 15 minutes aurait un impact direct sur les patients.

«Mon obligation envers les patients est que je peux y aller directement en voiture. Les taxis ne sont pas fiables. Ils pourraient venir en cinq minutes ou en une demi-heure.

« Si je dois attendre une demi-heure, les patients souffrant de lésions nerveuses ou vasculaires associées, ce qui est assez courant, devraient attendre une demi-heure supplémentaire lorsque le sang ne pénètre pas dans le membre ou ailleurs.

»Ma principale préoccupation concerne l’impact négatif direct sur les patients. L’impact négatif pourrait mettre la vie en danger. S’il y a des saignements majeurs avec des blessures, cela pourrait mettre la vie en danger.

« Plus courants sont les problèmes dévastateurs menaçant les membres, qui seraient permanents. »

Peach a été condamné à une amende de 816 £ et a été condamné à payer 411 £ de frais et de suramende compensatoire.

Il a reçu trois points donnant 12 points sur son permis mais il était toujours autorisé à conduire.

JP Ian Shepherd a déclaré: «Nous accepterons qu’il y ait des difficultés exceptionnelles à cette occasion – principalement en raison de l’avantage que vous offririez aux membres du public pour vos compétences particulières. Je suis sûr que vous roulez très lentement maintenant.