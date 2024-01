Un chirurgien spécialisé dans la perte de poids a dit à son patient de « manger, manger, manger »

15 janvier 2024

Des images d’infiltration montrent une chirurgienne disant à un journaliste qu’elle pourrait bénéficier d’une opération de la manche gastrique si elle mangeait plus.

Le Dr Ogün Erşen a dit au journaliste de « manger quelques collations » afin qu’elle puisse augmenter son indice de masse corporelle (IMC) et se qualifier pour son opération chirurgicale de perte de poids.

“Vous devez manger, manger. Mangez quelque chose et atteignez 30 ans”, a déclaré le Dr Ersen.

Le journaliste a donné à la clinique d’amaigrissement des informations qui auraient signifié que son IMC était de 29, mais elle n’a pas été pesée et aucun contrôle médical n’a été effectué lors de sa consultation.

Au lieu de cela, le Dr Erşen lui a proposé une intervention chirurgicale dans trois mois et lui a dit d’essayer de prendre du poids.

Il a souligné les risques de cette intervention chirurgicale irréversible et a déclaré qu’elle ne devrait pas être pratiquée si elle n’est pas nécessaire.

Les références aux services de gestion du poids en Écosse ont augmenté de 96 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie et les listes d’attente pour la chirurgie bariatrique sur le NHS peuvent dépasser quatre ans dans certaines régions.

Le prix pour une opération privée au Royaume-Uni se situe entre 10 000 et 15 000 £, mais cela peut coûter aussi peu que 2 000 £ pour réserver une opération de perte de poids en Turquie.

L’IMC est basé sur la taille et le poids d’une personne et constitue l’un des principaux facteurs lors de l’évaluation d’une chirurgie bariatrique.

Un patient avec un IMC inférieur à 40 et sans comorbidités graves liées à l’obésité serait généralement refusé pour une chirurgie bariatrique au Royaume-Uni.

Selon les directives internationales de l’IFSO, le seuil est plus bas, à 35.

La chirurgie bariatrique, également connue sous le nom de chirurgie bariatrique, est utilisée par le NHS en dernier recours pour traiter les personnes dangereusement obèses (ayant un indice de masse corporelle de 40 ou plus ou 35 plus d’autres problèmes de santé liés à l’obésité).

Les patients doivent avoir essayé et échoué à obtenir une perte de poids cliniquement bénéfique par toutes les autres méthodes non chirurgicales appropriées et être aptes à la chirurgie.