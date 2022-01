Un chirurgien robotique opère des cochons avec peu d’aide humaine

Surnommée la «STAR», la machine a effectué une chirurgie de trou de serrure sur les animaux avec une assistance humaine minimale

Le Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) a réalisé avec succès une chirurgie laparoscopique en trou de serrure sur quatre porcs, reliant les deux extrémités d’un intestin, pour la toute première fois.

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins ont déclaré que la machine effectuait la chirurgie de manière principalement autonome et que l’essai pourrait ouvrir la voie à une utilisation plus large des robots dans la chirurgie humaine à l’avenir.

Le robot a réalisé un total de 86 points de suture, le faisant seul les deux tiers du temps. Le reste du temps, les humains devaient guider manuellement la machine.

L’examen postopératoire des points de suture a révélé que le STAR « produit des résultats significativement meilleurs que les humains effectuant la même procédure,» selon Axel Krieger, professeur adjoint de génie mécanique à la Whiting School of Engineering de Johns Hopkins.

L’opération effectuée par le robot était une étape supplémentaire par rapport à un essai de 2016 qui consistait à tirer l’intestin d’un animal à l’extérieur de la cavité corporelle avant qu’il ne soit suturé. Cette fois-ci, cependant, le robot devait effectuer la tâche à l’intérieur de l’abdomen à travers une petite ouverture. Ce type de chirurgie pose plus de défis car les organes ne sont pas immobiles, mais bougent plutôt en rythme. Le moindre tremblement de la main ou un point de suture mal placé peut entraîner une fuite, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour le patient.

Selon Krieger, ce qui distingue le logiciel utilisé dans le STAR, c’est sa capacité à « planifier, adapter et exécuter un plan chirurgical» en temps réel, comme le ferait un chirurgien humain. Cette capacité est particulièrement importante lorsqu’on opère sur des tissus mous.

Justin Opferman de l’Université Johns Hopkins a décrit le dernier essai comme la première étape vers des robots effectuant des opérations chirurgicales sur des humains de manière autonome.

Les chercheurs prévoient d’apprendre à la machine à effectuer de plus grandes portions de chirurgie, jusqu’à ce qu’elle soit capable d’effectuer toute la procédure par elle-même du début à la fin. Si l’on en croit les scientifiques à l’origine du projet, nous pourrions être à seulement cinq ans des premiers essais sur l’homme.

