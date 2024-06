Un chirurgien plasticien révèle 6 suppléments qui favorisent la perte de poids

Une alimentation équilibrée et un mode de vie actif sont les pierres angulaires de la perte de poids, mais pour ceux qui cherchent à intensifier leurs efforts pour mincir, les suppléments peuvent fournir l’impulsion métabolique dont ils ont besoin.

Dr Mark Antonun chirurgien plasticien du comté d’Orange, en Californie, a récemment révélé à Elle trouve le pack de six suppléments qu’il recommande aux patients qui cherchent à perdre du poids : caféine, extrait de thé vert, glucomannane, garcinia cambogia, acide linoléique conjugué et L-carnitine.

Bien entendu, les suppléments ne peuvent pas supplanter le besoin d’exercice adéquat, d’hydratation, d’un régime alimentaire riche en fibres et en protéines et de sept à neuf heures de sommeil. Une pratique de relaxation réduisant le stress peut également contribuer à la perte de poids et à l’amélioration de la santé globale.

1. Caféine

La caféine est un stimulant naturel du métabolisme. Harold – stock.adobe.com

La caféine crée un effet thermogénique, augmentant la production de chaleur du corps. La caféine augmente les niveaux d’épinéphrine, ou adrénaline, dans votre sang, qui favorise la libération des acides gras des tissus adipeux. Stimulant et coupe-faim connu, la caféine augmente l’énergie tout en diminuant la faim.

« Présente dans le café, le thé et de nombreux suppléments amaigrissants, la caféine peut améliorer le métabolisme en stimulant le système nerveux central », a déclaré Anton. « Il a été démontré qu’il augmente le taux métabolique de 3 à 11 % et contribue à la combustion des graisses, en particulier pendant l’exercice. »

2. Extrait de thé vert

Le thé vert est riche en antioxydants qui réduisent l’inflammation et favorisent la fonction métabolique. Shutterstock / Kmpzzz

En plus de contenir une quantité modérée de caféine qui stimule le métabolisme, l’extrait de thé vert regorge de catéchines, des composés qui augmentent la dépense énergétique et l’oxydation des graisses.

Anton a déclaré que comme il est particulièrement riche en gallate de catéchine et d’épigallocatéchine, « l’extrait de thé vert aide à augmenter l’oxydation des graisses et à augmenter le taux métabolique. Des études cliniques ont montré que les personnes prenant de l’extrait de thé vert peuvent augmenter la combustion des calories d’environ 4 %.

Le thé vert diminue également l’inflammation et est réputé pour ses propriétés améliorant l’humeur.

3. Glucomannane

Le glucomannane est une fibre alimentaire qui ralentit l’absorption des nutriments. TheWaterMeloonProjec – stock.adobe.com

Coupe-faim, le glucomannane est une fibre alimentaire hydrosoluble dérivée des racines de la plante konjac, également connue sous le nom d’igname éléphant.

Le glucomannane peut absorber jusqu’à 50 fois son poids en eau. Lorsqu’il est consommé, il a été démontré qu’il ralentit la digestion et l’absorption des nutriments, favorisant ainsi la perte de poids en créant une sensation de satiété et en réduisant l’appétit, réduisant ainsi l’apport calorique.

4. Garcinia cambogia

L’extrait de fruit contient de l’acide hydroxycitrique, censé favoriser la perte de poids. Shutterstock / fizkes

Également connu sous le nom de mangue rouge, le garcinia cambogia est un extrait de fruit tropical qui contient le composé acide hydroxycitrique, dont il a été démontré qu’il inhibe le stockage des graisses dans le corps. Le HCA est également connu pour supprimer l’appétit, contribuant ainsi à la perte de poids.

5. Acide linoléique conjugué

Le CLA est un type d’acide gras oméga-6 censé améliorer le métabolisme. Shutterstock / Artem Stepanov

L’acide linoléique conjugué est un type d’acide gras oméga-6 présent dans la viande et le lait de vache, de chèvre et de brebis. Techniquement, il s’agit d’un gras trans, mais la recherche relie la supplémentation en CLA à la perte de poids. Il est important de noter que les suppléments de CLA ne sont pas d’origine naturelle : ils sont fabriqués en modifiant chimiquement l’acide linoléique présent dans l’huile végétale.

Anton explique : « Le CLA est un type d’acide gras présent dans la viande et les produits laitiers. On pense qu’il réduit la graisse corporelle en augmentant la dégradation des graisses et en améliorant le taux métabolique. La recherche indique que la supplémentation en CLA peut entraîner une légère réduction de la graisse corporelle.

6. L-carnitine

La L-carnitine est un acide aminé naturel. Goffkein – stock.adobe.com

L-carnitine est un acide aminé naturel produit dans le foie et les reins et stocké dans les muscles squelettiques, le cœur, le cerveau et le sperme. La L-carnitine soutient de manière essentielle la fonction métabolique du corps en transportant les acides gras dans les mitochondries, où ils sont oxydés pour produire de l’énergie.

Des études ont montré que la L-carnitine peut réduire la masse grasse, augmenter la masse musculaire et diminuer la fatigue – des facteurs qui peuvent favoriser la perte de poids.

Anton note que la L-carnitine stimule le métabolisme et l’exercice : « Elle a été associée à une meilleure combustion des graisses et à une augmentation de la dépense énergétique pendant les entraînements. »