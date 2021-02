Une femme noire qui a collé ses cheveux avec Gorilla Glue s’envolera pour Los Angeles, où un chirurgien plasticien de renom lui a proposé de la décoller. Le débat sur Internet sur sa curieuse coiffure s’est rapidement transformé en accusations de racisme.

Tessica Brown est devenue célèbre sur Internet la semaine dernière lorsqu’elle a publié une vidéo sur TikTok demandant de l’aide pour une situation délicate. La Louisiane, âgée de 40 ans, a enveloppé ses cheveux dans l’adhésif en spray Gorilla Glue et a passé un mois à ne pas pouvoir retirer la colle à haute résistance de sa tête.

Sa situation a suscité la moquerie et la sympathie dans une égale mesure, et après un certain nombre de tentatives infructueuses pour enlever la colle, Brown s’est rendue à l’hôpital ce week-end. Cependant, les professionnels de la santé n’ont pas réussi et ses cheveux restent solides.

Brown va maintenant s’envoler pour Los Angeles mercredi, où le célèbre chirurgien plasticien, le Dr Michael Obeng, se lancera dans une procédure de trois jours utilisant un dissolvant de colle de qualité médicale pour décoller ses cheveux, a rapporté mardi TMZ. Obeng couvrirait lui-même le coût de la procédure de 12 500 $.

Bien que Gorilla Glue ne soit pas vendue dans l’allée de la beauté, Brown s’est apparemment sentie induite en erreur, disant à ses adeptes de TikTok qu’elle utilise généralement « Got2B Glued » de Schwarzkopf pour terminer sa coiffure, et a supposé que Gorilla Glue fonctionnerait de la même manière. Après être sortie des urgences, TMZ a rapporté lundi qu’elle pesait des options juridiques contre la société de colle, en raison d’une étiquette apposée sur la colle. «Multi-usage».

Gorilla Glue a publié lundi une déclaration rappelant au public que «Notre adhésif en aérosol indique sur l’étiquette d’avertissement« ne pas avaler. Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. »

Nous sommes très désolés d’apprendre l’incident malheureux que Miss Brown a vécu en utilisant notre adhésif en spray sur ses cheveux. Nous sommes heureux de voir dans sa récente vidéo que Mlle Brown a reçu un traitement médical de son établissement médical local et nous lui souhaitons le meilleur. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc – Gorilla Glue (@GorillaGlue) 8 février 2021

Le produit, a poursuivi la société, « Est utilisé pour des projets d’artisanat, de maison, d’automobile ou de bureau pour monter des objets sur des surfaces telles que le papier, le carton, le bois, le stratifié et le tissu. »

Pour certains défenseurs de Brown, cet avertissement n’était clairement pas suffisant. « Votre produit n’a pas correctement averti, sachant que la colle capillaire existe en fait et de nombreuses femmes noires utilisent la colle capillaire comme adhésif capillaire et pour cela, votre entreprise est responsable » l’avocat Exavier Pope a tweeté à Gorilla Glue, avant d’affirmer que « Les Noirs sont touchés de manière disproportionnée par les produits qu’ils achètent pour économiser de l’argent » en raison de «Inégalité systémique».

Je vais tellement dur pour cette femme NOIRE parce que les Noirs sont touchés de manière disproportionnée par les produits qu’ils achètent pour économiser de l’argent, car vous savez, l’inégalité systémique ET n’ont pas le même accès aux réparations et 85% des avocats sont blancs. Tout est connecté – (@exavierpope) 8 février 2021

D’autres ont accusé le «racisme» d’avoir «forcé» Brown à utiliser de la colle sur ses cheveux en premier lieu.

Tant de gens dédaignent #gorillagluegirl. Compte tenu de l’histoire de la façon dont les femmes noires sont ciblées et combattent toujours la croyance omniprésente que nos cheveux naturels ne sont pas professionnels, négligés ou d’une certaine manière «une déclaration», les pls lui montrent une certaine grâce et compréhension. https://t.co/t6k8JHYKfv – Sunny Hostin (@sunny) 6 février 2021

Le racisme actif et le misogynoir obligent cette femme à se montrer à la hauteur du standard européen de la beauté, elle doit donc utiliser de la colle de gorille https://t.co/QlL8UlENt9 – Le texturisme m’a fait le faire #BlameBlackMen 🇹🇹 (@TriniOgun) 7 février 2021

Honnêtement, je me sens tellement mal pour la fille de la colle de gorille – les longueurs que les femmes noires passeront pour lisser leurs cheveux. le racisme est toxique. – soins antiracistes tenant compte des traumatismes (@ArticLlc) 7 février 2021

Au milieu des accusations et des contre-accusations, Brown a réussi à financer en un peu plus de 13 500 dollars en un peu plus d’une journée pour couvrir ses factures médicales.

