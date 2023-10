Un chirurgien plasticien de Beverly Hill affirme que les acteurs en grève profitent des temps d’arrêt pour trouver de nouveaux visages

Pendant la grève, les acteurs se sont retrouvés avec beaucoup de temps d’arrêt. En plus du piquetage, une autre option populaire, selon le Dr Ben Talei, consiste à faire peau neuve.

Le chirurgien plasticien basé à Beverly Hills, qui a récemment été félicité par la chanteuse de « Chandelier » Sia pour lui avoir donné un lifting « incroyable », a expliqué le mini boom de la chirurgie plastique qu’il a vu dans son cabinet.

« Avant la grève, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles une grève allait commencer… J’ai commencé à recevoir des consultations et j’ai commencé à recevoir beaucoup de SMS d’amis et d’amis d’amis à Hollywood », a déclaré Talei à Fox News Digital. « Et ils voulaient tous venir pour peut-être voir ce qui était possible et quel serait le temps de récupération pour diverses choses s’ils faisaient cela. »

Talei a révélé que juste avant le début de la grève en juillet, il avait reçu de nombreux appels pour réserver diverses procédures et « a fini par faire une tonne de lifting ».

« Je fais habituellement six procédures Auralyft par semaine lundi, mardi, mercredi. Et puis nous avons dû ouvrir les vendredis et samedis pendant quelques mois », a-t-il déclaré.

Le lifting AuraLyft est l’une des procédures emblématiques de Talei et a un coût de base de 75 000 $, des éléments supplémentaires comme les yeux coûtant plus cher. Il propose également un lifting Cupidon de la lèvre supérieure, qui coûte environ 15 000 $.

« L’Auralyft, [in] Après trois semaines, les gens sont de retour en public, mais il faut deux à trois mois pour revenir devant la caméra parce que la caméra capte des choses différentes de celles que votre œil fait normalement », a expliqué Talei.

Il a également partagé que de nombreux acteurs masculins optent pour son Weekend Necklift, qui « est [for] les gars qui arrivent et ont le cou tombant, mais ils n’ont pas beaucoup de peau supplémentaire, juste un cou tombant, et ils détestent le voir à l’écran parce qu’ils ont perdu ce genre de look ciselé et défini. Et je fais ce lifting interne profond, qui a une récupération assez rapide. »

Pour ceux qui hésitent à passer sous le bistouri, Talei propose également une procédure non chirurgicale de raffermissement de la peau appelée Profound, qui coûte environ 5 500 $.

« Nous avons utilisé des radiofréquences approfondies sur les personnes qui ne voulaient pas de lifting et qui s’en inquiétaient, mais qui souhaitaient quand même un petit lifting ou un resserrement », a-t-il déclaré. « Nous avons donc utilisé une radiofréquence profonde sur eux, et ils sont juste potelés pendant cinq jours, six jours, quelque chose comme ça. Et ils obtiennent d’excellents résultats de qualité de peau, et ils finissent par être plus beaux à l’écran. »

Le diplômé de l’École de médecine de l’Université de Californie à San Diego a déclaré que, pour sa clientèle basée à Hollywood pendant la grève, « C’était vraiment les choses qui rendaient les gens plus beaux devant la caméra, à savoir le cou ou les yeux. Ce sont comme les deux principales choses que nous avons vues.

Maintenant, alors que la grève semble toucher à sa fin alors que la guilde des acteurs et l’AMPTP poursuivent les négociations, Talei a déclaré : « Le temps du lifting est en quelque sorte révolu. Nous sommes revenus à un calendrier de routine maintenant. »

Cependant, il constate une nouvelle vague de recours à une procédure différente.

« Maintenant, ce que nous voyons, ce sont des gens qui ont fait des remplissages mal faits, de manière incorrecte, et ce n’est pas seulement celui dont je parle, comme 20 ou 30 acteurs, comédiens, chanteurs. [they] arrivent en disant : « Pendant la grève, je suis allé faire tous ces remplissages parce que je pensais que ça allait être le bon moment et maintenant j’ai l’air stupide. » Et donc nous sommes en train de dissoudre un tas de ces choses maintenant. »

« Ils ont choisi la mauvaise personne et se sont tournés vers quelqu’un qui n’avait tout simplement pas bon goût et ils ont tous été trop remplis », a ajouté Talei.

Selon lui, beaucoup de gens ont opté pour un remplissage excessif du dessous des yeux, des lèvres et de la mâchoire.

« Les injecteurs en général n’ont pas de très bon talent ni de très bons goûts. On finit par voir toutes ces sortes d’imagination se produire sur les visages des gens », a-t-il ajouté.

L’une des principales questions sur la table lors des négociations de grève est l’utilisation de l’IA et la crainte des acteurs que leur image soit utilisée ou modifiée sans autorisation.

De l’avis de Talei, il ne voit pas l’IA ralentir les visites à son bureau de si tôt. En fait, la technologie pourrait réellement aider sa pratique.

« L’IA va en quelque sorte aider avec le processus de consultation et les procédures de réservation et ce genre de choses », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas comment nous allons l’utiliser autrement. »

Il a vu certains collègues professionnels de la santé utiliser la technologie en dehors du cadre clinique.

« De nombreux médecins l’utilisent pour les aider à rédiger des blogs », a déclaré Talei, ou l’utilisent pour « les aider à rédiger des articles de recherche » et des discours.

Il a ajouté : « Beaucoup de médecins qui ne sont pas doués pour parler en public bénéficient de l’aide de l’IA pour rédiger leur discours à leur place. »