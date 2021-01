SACRAMENTO, Californie (AP) – Le Dr David Tom Cooke dit que son choix de participer à un essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus est comme la décision de sa grand-mère de quitter le Jim Crow South pour travailler dans les chantiers navals de Californie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était déterminée à contribuer même si le pays ne la reconnaissait pas comme digne de tous ses droits.

Aujourd’hui, c’est le sens du devoir et l’expérience de Cooke en tant qu’homme noir qui l’ont amené à tester le vaccin de Pfizer en août et à se donner pour mission de dissiper les inquiétudes quant à sa sécurité parmi les amis, la famille et les membres de la communauté noirs. Il est également motivé par une compréhension du scepticisme envers la profession médicale chez de nombreux Noirs américains, enracinée dans une histoire de mauvais résultats en matière de santé et de recherches abusives.

« Quand vous regardez le fléau de la pandémie COVID-19, les communautés de couleur sont affectées de manière disproportionnée en ce qui concerne la mort », a déclaré Cooke, chef de la chirurgie thoracique générale à l’UC Davis Health, le principal centre de traumatologie de la région de Sacramento. Il est impératif que nous recrutions des personnes de couleur dans ces essais cliniques suffisamment pour montrer qu’elles sont efficaces dans ces communautés vraiment à risque. »

Cooke, 48 ans, s’est inquiété lorsqu’il a vu un manque de diversité parmi les participants à l’essai clinique de Moderna. Ainsi, lorsque l’UC Davis a eu l’occasion de mettre en contact des gens avec un essai de Pfizer, il s’est porté volontaire. Il a reçu le premier vaccin en août et a récemment appris qu’il avait reçu le vaccin lui-même.

«J’ai senti que pour augmenter les inscriptions dans ces essais cliniques et faire une différence dans cette pandémie mondiale, je devais marcher sur le pas», a déclaré Cooke.

Pour lui, la compréhension de la méfiance dans la communauté noire est personnelle – même certains membres de sa propre famille n’ont pas prévu de prendre le vaccin jusqu’à ce qu’ils apprennent qu’il l’avait essayé.

Ses parents, anciens directeurs d’écoles publiques d’Oakland, ressentent toujours le besoin de dire à tout nouveau médecin ou infirmière qu’ils voient que leur fils est un chirurgien formé à Harvard. C’est parce qu’ils craignent de ne pas recevoir de soins de qualité autrement, a-t-il déclaré.

«Est-ce justifié? Qui sait? C’est difficile à dire. Mais est-ce compréhensible? Bien sûr que oui », a déclaré Cooke.

Cette méfiance vient du fait que les Noirs ont été maltraités dans le système médical pendant des décennies. Parmi les plus tristement célèbres: l’expérience Tuskegee, où les hommes noirs n’ont pas été informés qu’ils avaient la syphilis ou traités pour cela afin que les médecins puissent étudier la progression de la maladie, et l’histoire d’Henrietta Lacks, dont les cellules ont été utilisées dans la recherche médicale pionnière sans son consentement ou compensation pour sa famille.

Une enquête de décembre de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a montré que 40% des Noirs ont déclaré qu’ils n’obtiendraient pas le vaccin contre le coronavirus, un pourcentage plus élevé que les Blancs ou les Hispaniques.

La méfiance à l’égard des pratiques contraires à l’éthique du passé est également répandue dans les communautés amérindiennes, avec peu de personnes s’inscrivant pour participer à des essais cliniques. Cela est également lié à la nature rapide des études, qui peuvent généralement nécessiter plusieurs niveaux d’approbation de la part des tribus.

Les Américains noirs, hispaniques et autochtones ont été plus durement touchés par le virus que les Américains blancs. Une étude du Pew Research Center montre que 71% des Noirs américains interrogés ont déclaré connaître quelqu’un qui a été hospitalisé ou qui est décédé du virus, contre 61% pour les Latinos et moins de 50% pour les Blancs et les Américains d’origine asiatique.

L’effort informel de Cooke pour promouvoir le vaccin dans la communauté noire est un élément d’un effort plus vaste visant à augmenter le nombre de personnes qui se font vacciner.

Sandra Lindsay, infirmière en soins intensifs au Long Island Jewish Medical Center de New York, a été parmi les premières Américaines à recevoir un vaccin. Lindsay, qui est noire, a déclaré au New York Times que son objectif était «d’inspirer des gens qui me ressemblent, qui sont sceptiques en général quant à la prise de vaccins».

Covered California, la bourse d’assurance de l’État, a tenu une conférence de presse le mois dernier pour promouvoir le vaccin auprès des résidents noirs. Les médecins et les infirmières des universités et associations médicales historiquement noires du pays ont enregistré une vidéo «lettre d’amour», affirmant qu’ils travaillaient pour faire en sorte que le respect de la vie des Noirs reste une pièce maîtresse des conversations sur les coronavirus.

«Il est impératif que nous nous engagions avec les communautés pour répondre à leurs préoccupations afin que toutes nos communautés puissent être convaincues que ces vaccins sont sûrs et qu’ils sont notre clé pour vaincre ce virus», a déclaré la chirurgienne générale de Californie, le Dr Nadine Burke Harris qui est noir.

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que le fait de s’appuyer sur les messagers communautaires, comme les groupes à but non lucratif, les chefs religieux et les prestataires de soins de santé, renforcera la confiance «d’une manière différente de celle que nous aurions jamais pu à Sacramento».

Pour Cooke, il a été actif sur les réseaux sociaux, partageant son expérience avec le vaccin et des photos d’autres médecins et infirmières, dont beaucoup de Noirs, se faisant vacciner. Il a également donné des interviews à la radio et à la télévision locales.

Grandir à Oakland et passer du temps dans les écoles où ses parents travaillaient ont façonné la vision du monde de Cooke. Il a observé ses parents alors qu’ils interagissaient avec toutes sortes de personnes, des étudiants aux parents en passant par les forces de l’ordre et les habitants du centre-ville. Il a appris l’empathie et comment comprendre des points de vue différents – des leçons qu’il a apportées aux soins des patients.

«Ce n’est pas la responsabilité de nos communautés de couleur qui ont été traditionnellement désavantagées de nous faire confiance», a déclaré Cooke. «Il est de la responsabilité des fournisseurs de soins, pour les soins de santé, d’établir cette confiance.»

