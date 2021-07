UN CHIRURGIEN a divorcé de sa femme reine de beauté après avoir affirmé qu’elle menait une « double vie secrète en tant qu’escorte gagnant 700 000 $ ».

Le chirurgien de la colonne vertébrale de la ville de New York, le Dr Han Jo Kim, et son ex-épouse Regina Turner, autrefois Miss Connecticut USA, ont finalisé leur séparation avant qu’une audience publique ne puisse avoir lieu, selon un porte-parole du Bureau de l’administration des tribunaux de l’État.

Kim, 41 ans, avait précédemment affirmé dans un document de 264 pages déposé devant la Cour suprême de Manhattan que sa femme de 32 ans l’avait dupé dans le syndicat en disant qu’elle lui avait caché sa « vie secrète de prostituée pour hommes riches » .

Le médecin a affirmé dans le document que Turner avait reçu près de 700 000 $ en espèces par ses clients depuis 2015.

Kim a initialement demandé le divorce en décembre 2020 après avoir découvert un message texte racé d’un autre homme sur un ordinateur dans leur maison de l’Upper East Side, selon des documents judiciaires.

Le couple s’est séparé en avril et on prétend que Kim a découvert plus tard que sa femme avait vendu du sexe pour de l’argent avant de se marier le 27 novembre 2015, et a continué à le faire pendant leur mariage, selon une plainte modifiée déposée plus tôt ce mois-ci dans le Manhattan Supreme. Rechercher.

Selon les dossiers financiers présumés de Turner, 675 030 $ de dépôts en espèces ont été effectués entre 2015 et 2021, avec de nombreux chèques provenant d’un responsable immobilier du New Jersey, ainsi que de la société britannique d’un concepteur d’éclairage, selon le document.

« Il reste inconcevable pour le plaignant qu’étant donné ses revenus substantiels en tant que chirurgien de la colonne vertébrale et son énorme générosité envers le défendeur, ce défendeur ait continué à vendre du sexe pour de l’argent pendant le mariage », allègue la plainte.

Turner, qui a été nommée Miss Connecticut USA en 2011, aurait dupé Kim pendant qu’ils sortaient ensemble, disant au doc ​​qu’elle travaillait sur une application qui était soutenue par un riche investisseur.

Lorsque Kim a demandé à Turner qui elle subvenait à ses besoins pendant le développement de l’application, elle a affirmé qu’elle vivait d’un héritage de 500 000 $ de son arrière-grand-mère, selon le document.

La plainte indique cependant : « Ses économies et l’accès à des fonds provenant de sa réception d’argent en échange de la fourniture de services sexuels. »

Turner aurait dissimulé son travail secret en disant à son mari qu’elle sortait avec des amies ou devait voyager dans le cadre de son travail, selon les journaux.

Elle aurait également menti au sujet de ses études, affirmant qu’elle avait étudié la chimie à l’Université du Connecticut pendant trois ans jusqu’à ce qu’elle prenne un congé pour participer au concours Miss USA.

Le document judiciaire affirme qu’elle n’a jamais obtenu son diplôme d’études secondaires.

Le Dr Kim aurait gagné 3,2 millions de dollars en 2018, selon le New York Daily News.

