Un chirurgien italien fait appel de sa condamnation dans une affaire suédoise

Il aurait opéré de manière inappropriée trois personnes entre 2011 et 2014 qui sont décédées plus tard, mais Maccharini n’a pas été accusé d’avoir tué les patients. Il a nié tout acte criminel.

“Dans tous les cas, les interventions étaient contraires à la science et aux meilleures pratiques”, a déclaré mercredi le procureur en chef Mikael Björk dans un communiqué annonçant l’appel devant la cour d’appel de Svea. “Il me semble clair qu’il s’agit d’expériences humaines totalement illégales et que la peine devrait être une longue peine de prison, compte tenu de la nature du crime et de sa valeur pénale élevée.”