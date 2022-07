Un chirurgien italien fait appel de sa condamnation dans une affaire suédoise

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Les procureurs suédois ont fait appel mercredi d’une condamnation prononcée contre un chirurgien italien qui a été jugé pour avoir causé des lésions corporelles lors de greffes expérimentales de trachée de cellules souches sur trois patients décédés.

Le scientifique spécialisé dans les cellules souches, le Dr Paolo Macchiarini, a fait la une des journaux en 2011 pour avoir réalisé les premières greffes de cellules souches de la trachée au monde dans le plus grand hôpital de Suède. Autrefois considéré comme une figure de proue de la médecine régénérative, Macchiarini a été crédité d’avoir créé la première trachée au monde partiellement fabriquée à partir des propres cellules souches d’un patient.

Macchiarini a été licencié de l’Institut Karolinska en mars 2016 pour avoir enfreint l’éthique médicale après avoir été accusé d’avoir falsifié son CV et déformé son travail. En décembre 2018, la Suède a décidé de rouvrir une enquête précédemment abandonnée sur trois affaires.

Il aurait opéré de manière inappropriée trois personnes entre 2011 et 2014 qui sont décédées plus tard, mais Maccharini n’a pas été accusé d’avoir tué les patients. Il a nié tout acte criminel.

Le 16 juin, le tribunal de district de Solna l’a innocenté de deux chefs d’agression et l’a condamné à une peine avec sursis dans le troisième cas. Il aurait été condamné à cinq ans de prison, si le tribunal avait suivi la demande du procureur.

“Dans tous les cas, les interventions étaient contraires à la science et aux meilleures pratiques”, a déclaré mercredi le procureur en chef Mikael Björk dans un communiqué annonçant l’appel devant la cour d’appel de Svea. “Il me semble clair qu’il s’agit d’expériences humaines totalement illégales et que la peine devrait être une longue peine de prison, compte tenu de la nature du crime et de sa valeur pénale élevée.”

Lorsque la première greffe de trachée de Macchiarini a été rapportée dans la revue médicale Lancet en 2008, elle a été saluée comme une percée dans la médecine régénérative. On pensait que la nouvelle voie respiratoire de Macchiarini – en partie fabriquée à l’aide des cellules souches du patient – annonçait une nouvelle ère où de nouveaux organes pourraient être fabriqués en laboratoire.

Bien qu’une commission suédoise indépendante ait trouvé de nombreux problèmes dans le travail de Macchiarini, il a contesté les accusations, affirmant qu’elles étaient fausses.

Il a fourni des trachées artificielles à 20 patients de pays dont l’Espagne, la Russie, l’Islande, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Les critiques disent que Macchiarini a contourné l’éthique médicale pour effectuer des procédures dangereuses sans bénéfice prouvé et qu’il a fabriqué des descriptions des conditions de ses patients.

En 2019, un tribunal italien a condamné Macchiarini à 16 mois de prison pour faux en écriture et abus de pouvoir.

