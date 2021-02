Un chirurgien irakien dénonciateur de North Tees et de Hartlepool NHS Trust «  a été victime de harcèlement racial  »

Un chirurgien irakien lanceur d’alerte a été victime de discrimination raciale et de harcèlement après avoir sonné l’alarme sur la sécurité des patients dans un trust où il affirmait que « les médecins blancs et indiens étaient intouchables », a conclu un tribunal.

Le chirurgien spécialiste associé, le Dr Manuf Kassem, a fait part de ses préoccupations concernant les soins de 25 patients à North Tees et Hartlepool NHS Foundation Trust tout en formulant un grief contre des collègues de travail.

Au cours de la réunion, qui a été traitée comme une divulgation officielle, il a allégué que les patients avaient «subi des complications, de la négligence, un traitement retardé et des décès évitables».

Le Dr Kassem, qui travaille toujours au trust et se spécialise dans la chirurgie gastro-intestinale haute, a déclaré plus tard qu’il avait souffert en raison de ses inquiétudes.

Il a également allégué avoir été victime de discrimination raciale de la part des employés de la fiducie et affirmé que «si vous êtes blanc ou originaire d’Inde, vous recevrez un traitement différent».

Désormais, un juge d’un tribunal du travail a confirmé les allégations de discrimination raciale et de harcèlement du Dr Kassem.

La fiducie, qui gère l’hôpital universitaire de North Tees et l’hôpital universitaire de Hartlepool, entre autres installations, a promis des améliorations et a déclaré que «des leçons doivent être tirées».

Le chirurgien spécialiste associé, le Dr Manuf Kassem (photo), a exprimé sa préoccupation concernant les soins de 25 patients à North Tees et Hartlepool NHS Foundation Trust

La fiducie, qui gère l’hôpital universitaire de North Tees et l’hôpital universitaire de Hartlepool, entre autres installations, a déclaré que « des leçons doivent être tirées »

Le tribunal de deux semaines, qui a publié sa décision au début du mois, entendu comment le Dr Kassem était nommé pour travailler pour la fiducie en août 2002.

Depuis 2008, il est un chirurgien spécialiste associé travaillant au sein de la direction de chirurgie, urologie et ambulatoire.

Et jusqu’en 2011, son emploi était sans incident, a déclaré le tribunal.

Mais en 2011, après le départ à la retraite d’un autre chirurgien, on lui a demandé de changer une partie de son rôle.

Le tribunal a appris que le Dr Kassem craignait, en conséquence, de ne pas subir suffisamment de chirurgies pour conserver son rôle de spécialiste associé.

Il a également affirmé avoir été réprimandé par un collègue chirurgien devant des collègues lors d’une réunion sur la sécurité des patients en 2012, et avoir été ignoré pour des promotions.

Dans le cadre d’un grief de travail, il a exprimé des préoccupations concernant 25 patients qui, selon lui, avaient «souffert de complications, de négligence, de retard de traitement et de décès évitables».

La fiducie a admis que le demandeur soulevant ces préoccupations équivalait à une divulgation protégée.

Le Dr Kassem a également soulevé des préoccupations concernant l’appartenance ethnique et la race.

Après avoir nommé cinq chirurgiens qu’il a décrits comme «intouchables», le médecin a déclaré: «Cela dépendait de la nationalité si vous êtes blanc ou si vous venez d’Inde, vous recevrez un traitement différent».

Le Dr Kassem a évoqué un chirurgien turc qui avait reçu un traitement similaire à lui, un médecin pakistanais qui s’était plaint de la façon dont elle avait été traitée et un collègue du Nigéria qui avait été «crié».

Le tribunal de deux semaines, qui a publié sa décision plus tôt ce mois-ci, a appris comment le Dr Kassem (photo), originaire d’Irak, a été nommé pour travailler pour la fiducie en août 2002.

Le juge a conclu que trois personnes étaient à l’origine d’une action injuste de la fiducie – dont le directeur médical, le Dr Deepak Dwarakanath.

Il a été constaté que le directeur médical avait menacé le Dr Kassem de mesures disciplinaires et qu’un directeur clinique avait révélé son identité de dénonciateur – y compris à d’autres médecins au sujet desquels il avait exprimé des inquiétudes.

Le tribunal a conclu qu’après avoir examiné la preuve, «le tribunal est convaincu que l’intimé (la fiducie) a subi un préjudice du fait qu’il (le Dr Kassem), sous la forme de ces trois individus».

Les plaintes supplémentaires selon lesquelles le Dr Kassem avait été victime d’une infraction à la loi sur l’égalité et qu’il avait subi des retenues non autorisées sur son salaire n’ont pas été retenues.

Une autre audience est prévue à une date ultérieure pour décider des dommages-intérêts.

Un porte-parole de North Tees et Hartlepool NHS Foundation Trust a déclaré: « Nous prenons note de la décision et du résultat du tribunal et attendrons le résultat d’une audience prévue à une date ultérieure.

«Dans les très rares occasions où des cas comme celui-ci sont soulevés impliquant le personnel de l’organisation, nous devons tirer des leçons et apporter des améliorations, le cas échéant, dans l’intérêt de tout le personnel de l’organisation et de nos patients.

Il s’agit de la deuxième décision contre la fiducie en un an où un membre du personnel a gagné une action en justice après avoir souffert à la suite de dénonciation.

L’infirmière principale Linda Fairhall a contesté avec succès la décision de la renvoyer après près de 40 ans de service après avoir tenté de dénoncer les problèmes de sécurité des patients.

La coordonnatrice des soins cliniques avait un dossier « sans tache » à North Tees et Hartlepool NHS Trust où elle travaillait depuis 1979.

Mais elle a été suspendue en 2016, puis licenciée, après avoir tenté de lancer un processus de dénonciation. La fiducie fait appel de la décision.