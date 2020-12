Le Scouarnec a été reconnu coupable de « viol » et « d’abus sexuels », a déclaré à l’AP Francesca Satta, l’avocate du voisin pour la famille du voisin. Son nom sera également ajouté à la base de données des délinquants sexuels, a-t-elle déclaré.

Le Scouarnec a été inculpé en octobre des accusations d’abus sexuels sur un total de 312 personnes – pour la plupart des enfants à l’époque – entre 1986 et 2014 dans diverses institutions où il travaillait. Les procureurs ont déclaré qu’ils comprenaient presque autant de femmes que d’hommes, avec une moyenne d’âge de 11 ans.

Le premier cas a atteint les enquêteurs en 2017, lorsqu’une voisine de 6 ans a dit à sa mère que Le Scouarnec s’était exposée et l’avait harcelée par-dessus la clôture entre leurs propriétés.

Lors d’une perquisition au domicile du Scouarnec, les chercheurs ont découvert plus de 300000 images de pornographie juvénile et autre pornographie, ainsi que des cahiers élaborés dans lesquels le chirurgien détaillait les violences sexuelles contre les filles et les garçons de 1989 à 2017. À côté du nom de chaque enfant, il y avait des commentaires sur la nature des actes sexuels commis, selon les chercheurs.