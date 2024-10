Un chirurgien enlève de grosses tumeurs cérébrales à travers les sourcils des patients dans le cadre d’une « première mondiale » | Nouvelles du Royaume-Uni

Un chirurgien retire des tumeurs cérébrales « de la taille d’une grosse pomme » à travers les sourcils des patients, ce qui est considéré comme une première mondiale.

Neurochirurgien consultant Anastasios Giamouriadis, basé à Aberdeena adapté une technique existante pour éliminer les excroissances, ne laissant aux patients qu’une petite cicatrice et un œil au beurre noir.

L’opération peut se terminer en trois heures, et certaines personnes peuvent quitter l’hôpital 24 heures plus tard et retourner au travail en quelques jours.

« Grâce à cette technique, les patients se réveillent tout de suite et rentrent parfois chez eux le lendemain de l’opération, où nous savons que les patients se rétablissent mieux et plus rapidement », a déclaré M. Giamouriadis.

Le traitement des tumeurs à l’avant du cerveau nécessite normalement que les chirurgiens retirent une grande partie du crâne – exposant ainsi des parties saines du cerveau – dans le cadre de ce que l’on appelle une craniotomie.

Image:

Neurochirurgien consultant Anastasios Giamouriadis. Photo : PA





M. Giamouriadis qui travaille pour NHS Grampian a déclaré que ce type de chirurgie n’est pas nouveau, mais il l’a modifié pour lui donner « plus d’espace, à travers le sourcil », lui permettant « d’enlever de très grosses tumeurs cérébrales ».

La technique « change la donne et est beaucoup moins invasive », a-t-il déclaré. « Traditionnellement, les gens avaient des cicatrices sur tout le front, nous évitons cela avec cette méthode. »

« Avant, nous devions faire une craniotomie pour nous donner un accès complet. Cela prend très longtemps. Atteindre la tumeur prend jusqu’à trois heures seul. Au total, cette approche prendra huit à dix heures. »

Image:

Doreen Adams avec Anastasios Giamouriadis. Photo : NHS Grampian





Doreen Adams, 75 ans, a subi une craniotomie pour enlever une tumeur à l’étranger avant de subir la méthode des sourcils l’année dernière – connue sous le nom d’approche supraorbitale modifiée du trou de serrure des sourcils pour les tumeurs cérébrales.

Elle a déclaré : « La récupération après la craniotomie a été difficile. J’ai contracté une septicémie et j’ai été malade pendant plusieurs semaines et la récupération a pris beaucoup de temps. Malheureusement, cette opération n’a pas résolu le problème.

« Pour moi, la différence entre les deux opérations est la nuit et le jour. Ma guérison… a été beaucoup, beaucoup plus rapide. Je suis sortie de l’hôpital deux jours plus tard et j’ai repris ma vie normale presque immédiatement. »

En savoir plus sur Sky News :

Pizza avec un accompagnement de cocaïne

Une pancarte à l’aéroport suscite l’indignation

M. Giamouriadis et son équipe ont jusqu’à présent réalisé la nouvelle procédure sur 48 patients.

Parlant de sa technique chirurgicale modifiée, il a déclaré : « Nous ne connaissons nulle part ailleurs dans le monde qui ait réussi à éliminer des tumeurs aussi volumineuses que la nôtre. »

M. Giamouriadis espère pouvoir un jour utiliser la réalité virtuelle pour enseigner à d’autres chirurgiens comment réaliser cette nouvelle procédure améliorée.