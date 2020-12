L’ère professionnelle du rugby a créé une nouvelle race de joueurs puissants, de sorte qu’être abordé dans le jeu moderne est « comme être frappé par un camion », une a déclaré un chirurgien sportif qui a traité l’ex-pute anglais Steve Thompson.

Le sport fait face à un bilan alors que d’anciens joueurs révèlent les blessures paralysantes infligées par une carrière de violentes collisions.

Les demandes d’action ont atteint un crescendo cette semaine lorsque Thompson a rendu public son diagnostic précoce de démence et a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir remporté la Coupe du monde 2003 en raison de lésions cérébrales.

Le professeur Bill Ribbans, consultant en traumatologie et en chirurgie orthopédique qui a traité Thompson à Northampton Saints, a déclaré que l’âge du professionnalisme avait fait sortir les amateurs de bière de l’ancien temps.

Il a déclaré à MailOnline: « Cela fait 25 ans que le jeu est devenu professionnel et les changements ont été très rapides.

«Comme l’a dit Steve Thompson, c’était un constructeur qui passait de la formation une fois par semaine à plusieurs fois par semaine.

«Le poids du joueur moyen a augmenté de 20% au cours des 10 premières années (de l’ère professionnelle).

« Cela a coïncidé avec les progrès de la science du sport et de l’entraînement en force et en conditionnement. »

Interrogé sur ce que cela ferait d’être frappé par l’un des joueurs de la nouvelle ère, le professeur Ribbans a répondu catégoriquement: «C’est comme être heurté par un camion.

L’évolution des joueurs de rugby d’amateurs trapus à des puissances sportives a été déclenchée par l’ère du professionnalisme. À droite: Bill Beaumont en 1982. À gauche: Maro Itoje cette année

L’ailier gallois George North, à droite, comparé au centre anglais Clive Woodward en 1982

Le fait que ces récits alarmants ne se manifestent que maintenant – alors que le sport est pratiqué depuis le début du 19e siècle – remonte au début de l’ère professionnelle.

Autrefois, les ailiers légers et agiles ont été remplacés par ceux construits à l’image de la défunte icône All Black Jonah Lomu – dont la combinaison dévastatrice de taille, de force et de vitesse a établi la barre pour la prochaine génération de joueurs.

Les stars du jeu pré-professionnel comprenaient le légendaire ailier gallois JJ Williams, dont la légère construction de 12 pierres et 5 pieds 9 pouces lui permettait de percer les défenses de l’opposition.

La différence est frappante par rapport à George North, l’actuel Gallois qui porte le maillot numéro 11, qui mesure 17 pierres et mesure 6 pieds 4 pouces et s’écrase sur les joueurs.

Le professeur Ribbans a déclaré que s’attaquer à l’un des plus gros joueurs pourrait mettre jusqu’à un cinquième de tonne de force sur une épaule.

Le volume de ces impacts a également augmenté car le nombre de plaqués par match a plus que doublé au cours des trois dernières décennies.

En 1987, il y avait en moyenne 94 plaqués par match contre 257 en 2019, selon les statistiques officielles de World Rugby.

Le professeur Ribbans a ajouté que les lois ont évolué d’une manière qui encourage les joueurs à s’attaquer plus haut, entraînant des blessures plus graves.

Il a déclaré que « le rugby avait toujours le potentiel d’être un jeu dangereux », mais espérait que les joueurs récents ne subiraient pas les mêmes dommages que ceux de Thompson en raison d’un traitement amélioré.

Mais le chirurgien, dont le livre Knife In The Fast Lane raconte sa carrière en médecine du sport, a déclaré: « il reste encore beaucoup à faire ».

Il a rejoint les appels pour que les clubs réduisent la quantité d’entraînement au contact au cours de la semaine pour permettre au corps des joueurs de récupérer, et a également suggéré une révision des règles de remplacement pour empêcher de nouveaux joueurs de venir et d’écraser des adversaires fatigués.

Le professeur Ribbans a traité Thompson lorsqu’il était joueur à Northampton Saints.

L’ex-star internationale de 41 ans qui a pris sa retraite en 2011 hier a révélé que son souvenir d’avoir remporté la Coupe du monde avait disparu.

Il a déclaré: « Je ne me souviens pas d’avoir remporté la Coupe du monde en 2003 ou d’être en Australie pour le tournoi »

«Je ne me souviens d’aucun des jeux ou de tout ce qui se passe dans ces jeux.

« C’est comme si je regardais le match avec l’Angleterre en train de jouer et je peux me voir là-bas, mais je n’y étais pas, car ce n’est pas moi.

Le professeur Ribbans a déclaré que le poids du joueur moyen avait augmenté de 20% au cours des 10 premières années (de l’ère professionnelle). À gauche: Gethin Jenkins en 2016 et à droite: Fran Cotton en 1980

Le professeur Bill Ribbans, consultant en traumatologie et chirurgie orthopédique qui a traité Thompson à Northampton Saints, a déclaré que l’ère professionnelle avait inauguré une nouvelle race de joueurs plus grands, plus forts et plus rapides.

«Vous nous voyez soulever la Coupe du monde et je peux me voir là-bas sauter. Mais je ne m’en souviens pas.

L’avocat menant une action au nom de Thompson et d’autres joueurs souffrant de démence précoce a mis en garde contre une « épidémie » de maladie cérébrale chez les professionnels à la retraite sans réforme sérieuse du jeu.

Richard Boardman a déclaré que ne rien faire n’était pas une option pour les autorités du rugby.

Il a déclaré: « Nous pensons que jusqu’à 50% des anciens joueurs de rugby professionnels pourraient se retrouver avec des complications neurologiques à la retraite.

« C’est une épidémie, et que vous croyiez que les organes directeurs et World Rugby sont responsables ou non, quelque chose doit être fait pour améliorer le jeu à l’avenir. »

M. Boardman a insisté sur le fait que les propositions de réforme ne changeraient pas le rugby en tant que spectacle si elles étaient mises en œuvre et a déclaré: « Tous les gars impliqués dans cette action aiment le jeu, et ils adorent sa matérialité.

« La mise en garde à cela est que depuis 1995, lorsque le jeu est devenu professionnel, la taille des gars a augmenté, la puissance, la force, le rythme du jeu et donc les collisions ont augmenté.

«Je pense certainement qu’il y a potentiellement des choses dans un jeu qui pourraient changer. Si vous pensez à la finale de la Coupe du monde 2019 lorsque la « équipe de bombes » – six Sud-Africains de 18 pierres – est sortie du banc en seconde période, cela signifie simplement que les jours du Jeff Probyn à 15 pierres sont révolus. »