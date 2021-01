Un chirurgien de haut niveau a fait craindre que les chirurgies du cancer ne soient supprimées dans les prochains jours à moins que le verrouillage national ne freine rapidement la propagation du coronavirus.

Le professeur Neil Mortensen, président du Royal College of Surgeons, a averti aujourd’hui que la situation dans les hôpitaux empirait « beaucoup plus » et s’intensifiait plus rapidement que « l’accident de voiture au ralenti » auquel il avait précédemment été confronté.

Il a ajouté que ceux qui attendent d’autres traitements non-Covid – tels que les arthroplasties du genou – peuvent également être obligés d’attendre en raison de l’augmentation des admissions à Covid.

Cela vient après que les médecins-chefs britanniques aient averti qu’il y avait un « risque matériel » que le NHS soit submergé dans les 21 prochains jours.

Ils ont élevé le niveau d’alerte à cinq – son plus haut – pour la première fois depuis le début de la pandémie, ce qui signifie que «la transmission augmente de façon exponentielle» et que les services de santé peuvent être débordés.

Les hôpitaux sont déjà 40% plus fréquentés que la première vague d’avril, a déclaré Boris Johnson, alors que les médecins assimilaient travailler pour le NHS à une zone de guerre.

Le Premier ministre a envoyé l’Angleterre dans son troisième verrouillage hier, avec des fermetures également en place en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Pas moins de 80 000 cas positifs ont été enregistrés le 29 décembre seulement, ce qui aurait été la clé de la décision du premier ministre de tirer à nouveau les rideaux sur la société.

Un chirurgien de haut niveau a averti que ceux qui attendent des opérations pour traiter le cancer pourraient voir leur chirurgie interrompue en raison de la spirale des admissions. Ci-dessus, des ambulanciers devant le Royal London Hospital le 3 janvier

Professeur Neil Mortensen, président du Collège royal des chirurgiens

Le professeur Mortensen a déclaré à Times Radio: « Mes collègues de Londres qui effectuent des tournées dans les salles, par exemple, rapportent qu’il y a des problèmes avec le nombre d’employés dans les salles, les effectifs dans les théâtres.

Et puis, bien sûr, si vous devez vous rendre à l’unité de soins intensifs, si l’unité de soins intensifs est pleine de patients Covid, il n’y a pas de place pour vous.

«C’est donc une situation vraiment grave et, évidemment, les opérations moins prioritaires se sont déjà arrêtées à de nombreux endroits – hanches, genoux, procédures ORL (oreille, nez et gorge).

«Nous sommes maintenant préoccupés par l’annulation ou le report d’opérations telles que les chirurgies contre le cancer, car il n’y a tout simplement pas la capacité de les gérer.

Il a ajouté: « Je pense que si vous subissez une opération retardée pour un cancer, cela peut avoir un effet.

« Si vous venez d’un accident de la route et que vous êtes gravement malade, que vous devez ensuite vous rendre dans une unité de soins intensifs et qu’il n’y a pas de service de soins intensifs, cela aura de graves conséquences.

« Et c’est pourquoi tout le monde est si préoccupé en ce moment que nous sommes correctement enfermés, que nous sommes dans la mesure du possible de réduire la transmission du virus et de rendre possible les installations pour lesquelles nous devons continuer à travailler efficacement. garder les gens en vie.

Avertissant que ceux qui attendent des traitements pour d’autres maladies risquent également de voir leurs procédures interrompues, le professeur Mortensen a ajouté: « Il doit y avoir de l’espace dans nos hôpitaux pour que nous puissions faire face à toutes les autres choses – les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, les chirurgies du cancer et les urgences. chirurgie.

«Nous devons être en mesure de conserver la capacité de le faire. Et si nous ne réduisons pas la transmission du virus, il n’y aura pas cette capacité.

Lorsqu’on lui a demandé si le NHS serait en mesure de reprendre ses activités normales à la fin du printemps, il a ajouté: « J’ai peur de faire partie des pessimistes, je pense que cela va s’éterniser un peu.

«Je pense que nous ne serons vraiment pas en meilleure forme (avant) l’été, j’en ai peur.

«Je pense que ça va prendre du temps. C’est une situation très, très, très grave.

« Il y aura un énorme arriéré de chirurgies électives, et nous pourrions avoir des arriérés de chirurgies plus urgentes à traverser également, donc ce sera un hiver et un printemps longs et difficiles. »

Boris Johnson photographié en train de visiter l’hôpital Chase Farm à Londres hier

Les médecins en chef britanniques ont averti que certaines parties du NHS subissaient déjà une « immense pression », alors que les cas de Covid-19 continuaient de s’envoler.

Dans une lettre écrite par les quatre CMO du Royaume-Uni et le directeur médical national du NHS England, le professeur Stephen Powis – avant le discours de M. Johnson – a déclaré: « Suite aux conseils du Joint Biosecurity Center et à la lumière des données les plus récentes, les quatre médecins en chef du Royaume-Uni et le directeur médical du NHS England recommandent que le Le niveau d’alerte au Royaume-Uni devrait passer du niveau 4 au niveau 5.

«De nombreux éléments des systèmes de santé dans les quatre pays sont déjà soumis à une énorme pression. Les taux de transmission communautaire sont actuellement très élevés, avec un nombre important de patients Covid dans les hôpitaux et en soins intensifs.

«Les cas augmentent presque partout, dans une grande partie du pays, poussés par la nouvelle variante plus transmissible. Nous ne sommes pas convaincus que le NHS puisse gérer une nouvelle augmentation soutenue des cas et sans autre action, il existe un risque important que le NHS dans plusieurs domaines soit submergé au cours des 21 prochains jours.

«Bien que le NHS soit soumis à une pression immense, des changements importants ont été apportés afin que les gens puissent toujours recevoir un traitement vital.

«Il est absolument essentiel que les gens se manifestent encore pour des soins d’urgence. Si vous avez besoin de soins médicaux non urgents, veuillez contacter votre médecin généraliste ou appeler le NHS 111. »