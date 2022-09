Un chirurgien de la colonne vertébrale et un chirurgien général collaborent pour traiter les maux de dos chroniques d’un patient – Shaw Local

Lorsque les chirurgiens collaborent à l’hôpital Silver Cross, les patients sont les gagnants !

C’est ce qui s’est passé récemment lorsqu’un chirurgien de la colonne vertébrale certifié Chintan Sampat, MD, FAAOS en collaboration avec des chirurgie robotique chirurgien général expert et certifié Dr Reza Gamagami , pour effectuer une fusion lombaire antérieure complexe – la même chirurgie que le golfeur Tiger Woods avait subie en 2017 – sur une femme de Francfort de 56 ans.

Shelley (qui a préféré ne pas utiliser son nom de famille) a dit qu’elle avait un peu mal le lendemain après avoir conduit avec son mari et sa mère en Floride récemment. Mais elle ne se plaint pas. Même promener le chien aurait signifié une douleur atroce avant sa récente opération à la colonne vertébrale à Croix d’Argent .

Juste un mois après une intervention chirurgicale pour corriger un problème congénital qui lui avait causé des douleurs pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, elle effectuait un voyage en voiture de 1 000 milles qui aurait été complètement hors de question.

“Il y a dix ans, j’ai eu un accident de voiture qui m’a encore plus endommagé le dos”, a-t-elle expliqué. “J’ai dû quitter mon travail de coiffeur après 38 ans. Tout ce temps debout et penché, c’était tout simplement trop douloureux.

Après l’échec de la thérapie physique et des analgésiques sur ordonnance, Shelley a déclaré que les problèmes de dos de son mari l’avaient amenée à penser à consulter le Dr Sampat.

«Je viens de chercher un médecin pour mon mari, et le Dr Sampat a eu d’excellentes critiques. Alors, j’ai pensé : ‘Je me demande s’il peut m’aider ?’

Après avoir consulté le Dr Sampat, Shelley a été choquée.

“Il a dit : ‘Je peux arranger ça. Vous serez comme neuf. J’ai Presque pleuré. J’ai consulté tellement de médecins.

La fusion lombaire antérieure existe depuis de nombreuses années, a déclaré le Dr Sampat. Tiger Woods s’est fait opérer en 2017, ce qui lui a permis de remporter son cinquième tournoi des maîtres deux ans plus tard.

Lors d’une chirurgie rachidienne traditionnelle, le chirurgien opère depuis le dos du patient. Mais lors de la fusion lombaire antérieure, a déclaré le Dr Sampat, “le patient est d’abord en position ventrale (sur le ventre) et nous plaçons des vis dans le dos pour réduire partiellement le glissement du spondylolisthésis dans une position plus normale à L5-S1. Nous renversons ensuite manuellement le patient sur une table séparée en position couchée (sur le dos).

« C’est là que le Dr Gamagami et moi procédons à une approche abdominale du côté gauche et déplaçons soigneusement le sac péritonéal vers le côté droit du patient et retirons le disque L5-S1 et réalignons la colonne vertébrale dans une position plus normale. Nous plaçons ensuite une cage avec des vis, une plaque et des tiges pour maintenir le tout ensemble. »

Le Dr Sampat s’est dit chanceux d’avoir réalisé de nombreuses fusions lombaires antérieures avec un praticien ayant la réputation du Dr Gamagami, spécialisé en chirurgie générale, et en chirurgie du côlon et du rectum à Silver Cross.

“J’ai effectué ma première fusion lombaire antérieure en 2009”, a déclaré le Dr Sampat. “Dr. Gamagami les interprète depuis plus de 20 ans.

Le principal avantage de la fusion lombaire antérieure est la rapidité avec laquelle le patient peut récupérer. Parce que les chirurgiens approchent la colonne vertébrale de l’abdomen, les muscles et les nerfs du bas du dos sont épargnés.

Shelley a déclaré que sa douleur avait disparu ce jour-là. Elle est sortie de l’hôpital le lendemain de l’opération, “et je me promenais dans Walmart quelques jours plus tard. Ma sœur a la même maladie congénitale et elle a subi une intervention chirurgicale régulière. Elle a été hors service pendant six semaines. J’ai eu trois jours de médicaments contre la douleur, et c’est tout maintenant.

Shelley doit encore faire attention; pas de flexion ou de levage lourd. “Mais je me sens si bien maintenant, parfois j’oublie. Honnêtement, je n’ai même pas l’impression d’avoir besoin d’une thérapie physique.

Elle « s’est entraînée » pour son long trajet vers la Floride (avec des arrêts fréquents) en faisant un trajet en voiture de 5 heures jusqu’au Minnesota pour voir son nouveau petit-neveu.

« Ça a été incroyable. J’ai tellement plus d’énergie. Vous ne réalisez pas à quel point cela vous zappe d’être dans une douleur constante. Le Dr Sampat m’a sauvé la vie. Je n’avais aucune idée que je pourrais jamais me sentir aussi bien à nouveau.

