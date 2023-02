Un chirurgien canadien se rend en Syrie alors que le pays plaide pour une aide après le tremblement de terre

Anas Al Kassem se penche légèrement en avant vers son écran d’ordinateur alors que le carillon de l’appel Skype remplit son bureau à domicile à Ancaster, en Ontario.

Le chirurgien n’est pas sûr de pouvoir joindre son ami dans un hôpital orthopédique de la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie endommagé par le tremblement de terre.

Cette fois, il a de la chance.

“Bonjour comment allez-vous?” demande Al Kassem.

À l’autre extrémité, le Dr Sameah Qaddour révèle que lui et ses équipes médicales ont effectué jusqu’à 50 procédures par jour et dorment environ quatre heures par nuit. Malgré cela, ils sont obligés de refuser des centaines d’autres patients parce qu’ils n’ont pas la capacité de les évaluer ou de fournir des soins continus.

L’hôpital où opère Qaddour a été endommagé lors du tremblement de terre. La vidéo qu’il a partagée avec CBC News montre des fissures visibles dans les plafonds et des endroits où des pierres sont tombées des murs. Le personnel ne sait pas si le bâtiment est sûr, mais il n’a d’autre choix que de continuer à l’utiliser.

REGARDER | Des fissures sont apparues dans le plafond de cet hôpital syrien :

Cette vidéo du Dr Sameah Qaddour montre certains des dégâts causés à l’hôpital d’Idlib où il traite des centaines de patients.

“Ils ont un manque important d’antibiotiques, d’analgésiques et de médicaments anesthésiques”, explique Al Kassem, traduisant pour Qaddour.

D’autres vidéos montrent des patients de tous âges dans des services hospitaliers chaotiques et surpeuplés, certains étant même soignés à même le sol. Les enfants peuvent être entendus pleurer et crier en arrière-plan alors que le personnel médical passe frénétiquement d’un cas à l’autre.

Alors que l’aide a afflué vers la Turquie, des médecins du côté syrien de la frontière ont déclaré à CBC News qu’ils n’avaient pas encore vu d’aide ou de fournitures arriver.

Al Kassem fait partie d’un petit groupe de personnel médical canadien et américain qui prévoit d’entrer en Syrie plus tard cette semaine et d’apporter des secours et des fournitures par l’intermédiaire de l’Union of Medical Care and Relief Organizations-Canada (UOSSM). Le groupe envoie également un conteneur de fournitures médicales d’Ottawa, qu’il espère faire passer la frontière.

Situation difficile avant même le séisme

Plus de 33 000 personnes sont mortes dans le tremblement de terre près de la frontière turco-syrienne le 6 février, avec plus de 5 700 morts du côté syrien, selon Reuters.

Même avant le tremblement de terre, il était difficile d’acheminer de l’aide vers la Syrie à travers son frontières contrôlées .

La région du nord-ouest de la Syrie la plus durement touchée par le séisme est largement contrôlée par les rebelles, après des années d’une guerre civile brutale avec les forces du président Bachar al-Assad.

En 2020, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour continuer à autoriser l’acheminement de l’aide vers le nord-ouest de la Syrie à partir de deux points de passage, réduisant les points de passage viables à un seul, à Bab al-Hawa.

Lundi, une semaine après le tremblement de terre, les Nations Unies ont annoncé qu’Assad avait accepté d’ouvrir deux nouveaux points de passage depuis la Turquie vers le nord-ouest pour permettre une meilleure livraison de l’aide désespérément nécessaire, y compris du matériel, pour une période initiale de trois mois. .

Un convoi de l’ONU transportant des aides telles que des couvertures et des kits d’hygiène qui devait passer par Bab al-Hawa avant le tremblement de terre n’est passé que jeudi. Ceux sur le terrain disent que c’est insuffisant compte tenu de l’ampleur de la catastrophe.

Dimanche, Raed Al Saleh, le chef de la Défense civile syrienne (également connue sous le nom de Casques blancs), avait appelé à l’ouverture immédiate de nouvelles routes frontalières vers la zone sinistrée et critiqué ce qu’il a appelé la lenteur de la réponse de l’ONU.

“Attendre l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU pour rouvrir davantage de postes-frontières vers le nord-ouest est complètement erroné, ce blocage inutile ne fera que coûter plus de vies”, a déclaré Al Saleh dans un communiqué.

“Nous avons besoin de toute urgence que l’ONU ouvre davantage de points de passage frontaliers vers le nord-ouest de la Syrie afin que l’aide humanitaire transfrontalière puisse circuler sans entrave. Si l’on n’intensifie pas rapidement les livraisons d’aide médicale, l’ONU aura plus de sang sur les mains.”

“Pas de matériel médical, pas de nourriture”

Muhaid Kaddour, un autre chirurgien travaillant dans un hôpital de campagne d’Idlib, a confirmé qu’en date de vendredi, il n’avait reçu aucune aide.

“Quand je ne dis rien du tout, je ne veux rien dire du tout jusqu’à présent [has entered] de l’autre côté de la frontière avec la Turquie ou de personnes d’une autre région », a-t-il déclaré dans une vidéo qu’il a enregistrée et envoyée à CBC News. « Pas d’équipement médical, pas de nourriture. Cinq jours après le tremblement de terre : rien.”

Kaddour a ajouté sa voix au chœur pour demander l’aide des groupes d’aide et d’autres pays et pour que la frontière s’ouvre afin que les approvisionnements puissent entrer.

“La catastrophe est très grande et très dure. Nous avons besoin de votre soutien”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Le chirurgien syrien Dr Muhaid Kaddour lance un appel à l’aide :

Un chirurgien syrien lance un appel à l’aide Dans une vidéo qu’il a envoyée vendredi à CBC News, le Dr Muhaid Kaddour a déclaré que son hôpital de campagne dans la province d’Idlib n’avait pas encore reçu de fournitures ni de nourriture.

Les hôpitaux de la région étaient déjà en mauvais état avant le séisme et dépendaient largement de l’aide des organisations humanitaires.

“Les hôpitaux ont été construits ou construits au cours des 10 dernières années de la guerre. Ce sont donc des hôpitaux fragiles. Ils ne sont pas très bien équipés”, a expliqué Al Kassem. “La Turquie est plus développée que la Syrie, si vous voulez.”

Il a déclaré que le régime d’Assad et des années de frappes aériennes russes avaient grandement affecté la situation dans le nord-ouest de la Syrie.

REGARDER | La vue depuis l’intérieur d’un hôpital délabré et débordé dans la province d’Idlib, en Syrie :

Les hôpitaux syriens dans le chaos Les hôpitaux syriens sont inondés de survivants du tremblement de terre qui ont besoin d’une aide médicale. Les fournitures comme les analgésiques et les antibiotiques s’épuisent.

“Ils n’ont pas de système de santé”, a déclaré Al Kassem. “Ils n’ont pas de gouvernement pour soutenir les hôpitaux et les cliniques. En fait, ce sont les ONG comme la nôtre qui soutiennent ces centres et cliniques.”

Le montant de l’aide qui a traversé la frontière n’est pas suffisant, a-t-il déclaré.

“Je parle aux médecins tous les jours et aux infirmières sur le terrain. Ils font des centaines d’interventions.” Il a cité un petit hôpital qui a reçu 500 cas le premier jour du tremblement de terre et n’a pu en admettre que 120.

“Imaginez la quantité de fournitures dont vous avez besoin pour ces chirurgies. Ce ne sont pas de simples chirurgies. Ce sont, vous savez, des fractures, et il y a des chirurgies de la colonne vertébrale et du cerveau.”

“Ils ont besoin de soins médicaux avancés”

Al Kassem a fait de nombreux voyages avec l’ONG pendant la guerre civile en Syrie, mais s’attend à ce que la prochaine visite soit différente.

“Je pense que c’est beaucoup plus écrasant en raison de l’ampleur de la catastrophe et du peu de temps [in which] c’est arrivé », a-t-il dit. « Imaginez que la région d’Idlib et du nord de la Syrie compte quatre millions d’habitants. Près de trois millions de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays.”

Al Kassem dit que de nombreuses personnes ont subi des “blessures par écrasement”, qui nécessitent des soins compliqués. Certains ont besoin d’hématomes sous-duraux drainés, tandis que d’autres peuvent avoir des saignements abdominaux.

“Ils ont besoin de soins de santé avancés dans un établissement de soins intensifs, et en plus de cela, une blessure par écrasement peut entraîner un syndrome d’écrasement des muscles et d’impact sur les reins, provoquant également une sorte d’insuffisance rénale. Vous aurez donc peut-être besoin d’unités de dialyse. “

REGARDER | Le Dr Anas Al Kassem explique l’extrême besoin d’aide en Syrie :

Dr. Anas Al Kassem sur le besoin d’aide en Syrie Le Dr Anas Al Kassem dit que la réponse de l’aide au tremblement de terre en Syrie a été médiocre et explique pourquoi le besoin d’aide médicale est si grand.

Pour beaucoup, le risque d’infection et de maladie comme le choléra, combiné au manque d’eau potable et de nourriture, menacera encore plus leur survie.

Ce besoin immédiat sera remplacé par différents besoins à plus long terme, dit Al Kassem, comme les chirurgies reconstructives, la rééducation et les prothèses. Tout cela, selon les médecins, nécessitera un flux constant d’aide et une frontière ouverte.

Alors que son appel Skype avec Quaddour tire à sa fin, ce dernier prend un moment pour implorer le Canada d’obtenir plus d’aide.

“Il demande au gouvernement canadien, au peuple canadien, d’envoyer des fournitures immédiatement, dès que possible”, a déclaré Al Kassem.

« Il compte sur le Canada en tant que bon pays de paix, connu pour son impact humanitaire important dans ce genre de crise, pour leur envoyer des fournitures immédiates.