Le Dr Atul Gawande a déclaré qu’il « pense qu’il se passe quelque chose de différent ici » en ce qui concerne la coagulation du sang et le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson.

«Nous avons un type inhabituel de syndrome de la coagulation sanguine, très spécifique à ces vaccins, chez les femmes plus jeunes, et ce n’est pas comme les autres types de cas que ces rares incidents se produisent. Donc, je pense qu’il y en a probablement, pour les vaccins adénovirus, un certain risque de cette maladie rare qui est élevée dans un groupe d’âge particulier », a déclaré Gawande.

Les experts d’un panel des Centers for Disease Control and Prevention ont décidé de reporter mercredi une décision sur l’utilisation du vaccin Covid à dose unique de J&J. Ils ont déterminé qu’ils avaient besoin de plus de temps pour évaluer les données et les risques.

La réunion intervient un jour après que les agences fédérales de la santé ont annoncé que les États-Unis devraient suspendre temporairement l’utilisation du vaccin à dose unique de J&J par « beaucoup de prudence » après que six femmes sur les quelque 6,9 ​​millions de personnes qui ont reçu le vaccin ont déclaré avoir contracté du sang sévère. caillots. En reportant le vote, la pause restera en vigueur pour le moment.

Gawande, chirurgien et professeur à la TH Chan School of Public Health de Harvard, a déclaré qu’il pensait que la pause sur le vaccin J&J pour les populations plus jeunes avait du sens, tout en pensant également qu’elle pourrait être levée pour les groupes plus âgés.

« Je pense qu’il y a suffisamment d’informations pour savoir que pour les personnes de plus de 50 ans, c’est sûr, et je pense qu’ils auraient pu potentiellement lever la pause pour le groupe plus âgé », a déclaré Gawande sur « The News with Shepard Smith » de CNBC. « Je pense que c’est là que cela pourrait atterrir, comme vous l’avez vu pour AstraZeneca en Europe. »

Plus de 7,2 millions de doses de J&J ont été administrées dans tout le pays, et le vaccin est responsable de 9,5% des quelque 75 millions d’Américains qui sont complètement vaccinés, selon les données des CDC.

Gawande a noté que l’approvisionnement des vaccins Moderna et Pfizer peut être utilisé pour endiguer la flambée de cas dans les États des États-Unis.Il a déclaré à l’hôte Shepard Smith qu’il préconisait de pousser la deuxième dose des vaccins Moderna et Pfizer « sur deux, quatre , six semaines « afin de doubler le nombre de personnes actuellement vaccinées.