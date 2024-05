« Un chirurgien a laissé un sac d’échantillons médicaux à l’intérieur de moi après une opération de hernie »

il y a 2 heures

Le trust a déclaré que le travail de ses équipes chirurgicales « est surveillé de près et en permanence » et que « chaque fois que nos soins ne répondent pas à nos normes élevées, nous prenons des mesures immédiates ».

« J’étais conscient », dit M. Hadrys, « et j’ai entendu ce qui a dû être le chirurgien qui m’a chuchoté à l’oreille. Il a dit : ‘Je suis terriblement désolé’, et je pense qu’il a dit : ‘Nous avons commis une erreur et j’ai « Je dois te ramener à l’opération ».