Un chiropraticien du Manitoba innocenté d’inconduite après avoir publié un reportage pro-vaccin

Carolyn Weiss n’y a pas beaucoup réfléchi lorsqu’elle a publié un article de presse qui parlait positivement des vaccins sur son Facebook personnel.

C’était en janvier 2021 et les vaccins COVID-19 commençaient à être administrés dans tout le pays, suscitant un débat public féroce.

La chiropraticienne basée à Selkirk, au Manitoba, ne savait pas que ce poste serait le début d’une épreuve de 18 mois – une épreuve qui a mis sa carrière en danger et a conduit à une enquête publique qui lui a coûté des milliers de dollars en frais juridiques avant qu’elle ne soit innocentée. de tous les méfaits.

Tout cela parce que les articles mentionnaient le mot vaccins.

« J’étais confus et déconcerté », a déclaré Weiss à CBC News. « J’ai posté quelque chose qui était des informations générales sur la santé. »

La plainte a placé Weiss au milieu d’une division continue dans la profession sur la vaccination et ce qui peut être dit.

Une bataille dans la communauté

L’article qu’elle a publié dans le New York Times s’intitulait « Sous-vendre le vaccin » et décrit comment les experts étaient trop prudents lorsqu’ils rapportaient leur taux de réussite.

Titulaire d’une maîtrise en immunologie, Weiss a trouvé l’article intéressant et a voulu le transmettre à ses nombreux amis sur Facebook, parmi lesquels des immunologistes et des scientifiques, a-t-elle déclaré à CBC News.

Une collègue chiropraticienne — dont l’identité demeure secrète à ce jour — l’a vue et l’a dénoncée à la Manitoba Chiropractors Association, l’organisme de réglementation de sa profession.

L’association agit à la fois comme régulateur et principal groupe de défense des chiropraticiens. Cinq personnes élues par d’autres chiropraticiens manitobains le gouvernent, ainsi qu’un membre nommé par le conseil et un autre nommé par le gouvernement provincial.

Il y a un conflit interne entre les chiropraticiens qui les divise en deux factions : les praticiens fondés sur des preuves et les plus traditionnels, ont expliqué les experts.

Cette division se manifeste en ce qui concerne les vaccins, où la secte traditionnelle ne soutient souvent pas la vaccination, a déclaré Timothy Caulfield, professeur à l’Université de l’Alberta et titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé.

Timothy Caulfield, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le droit et la politique de la santé à l’Université de l’Alberta, affirme que le problème d’interdire aux chiropraticiens de discuter de la vaccination est qu’il pourrait sembler que la profession s’y oppose. (Sam Martin/CBC)

« Cela montre simplement ce combat interne qui se déroule … ils ont du mal à savoir comment ils doivent gérer la vaccination et comment ils doivent parler au public de la vaccination », a-t-il déclaré.

Le résultat au Manitoba est une directive de l’association officialisée en 2017 : les chiropraticiens ne sont pas autorisés à discuter des vaccins avec leurs clients parce qu’ils ne relèvent pas du champ de pratique de la chiropratique.

Une directive de 2017 donnée à tous les chiropraticiens du Manitoba sur les règles entourant la discussion sur la vaccination. (Documents d’enquête publique)

Au cœur de cette division dans la profession se trouve la subluxation – un diagnostic utilisé par certains chiropraticiens pour mesurer la santé de la colonne vertébrale d’une personne.

Si quelqu’un a une «colonne vertébrale sans subluxation», certains membres de la profession croient que vous n’avez pas besoin de vaccins ou d’autres interventions médicales, a expliqué Brian Gleberzon, un chiropraticien basé à Toronto et ancien professeur au Canadian Memorial Chiropractic College.

« Ce serait une croyance très traditionnelle et ils écouteraient les développeurs de la profession », a-t-il déclaré.

Un consortium d’établissements d’enseignement chiropratique du monde entier a signé une déclaration selon laquelle la subluxation ne devrait être enseignée que dans un contexte historique et qu’il est « inapproprié et inutile » d’être enseigné dans le programme chiropratique moderne. Le Canadian Memorial Chiropractic College, le seul programme de chiropratique enseigné en anglais au Canada, a signé cette déclaration.

Gleberszon estime qu’environ 20% de la profession entrent dans la catégorie traditionnelle, 20% supplémentaires croyant en une approche basée sur des preuves strictes et le reste se situant au milieu.

« La folie totale »

Après que Weiss ait publié l’article en 2021, la greffière de l’association, Audrey Toth, l’a contactée.

Toth a écrit dans un e-mail le 11 mai 2021 que l’association avait signalé deux messages qui « parlent de la question de la vaccination » sur son Facebook et qu’elle devait les supprimer.

Weiss a répondu à Toth, lui disant qu’elle supprimerait les messages, mais a décrit la situation comme « une folie totale ».

« Le fait que les publications partagées ne soient que des faits scientifiques devrait avoir une certaine incidence », a-t-elle déclaré.

Brian Gleberzon, un chiropraticien basé à Toronto, a déclaré que certains chiropraticiens pensent que si vous avez une santé vertébrale optimale, vous n’avez pas besoin de vaccination – mais ce n’est pas ce que pense la majorité des professions. (Soumis par Brian Gleberzon)

Weiss a supprimé un article sur AstraZeneca et un autre, mais a déclaré qu’elle avait laissé par inadvertance le message « Underselling the Vaccine » en ligne, a-t-elle déclaré à CBC News.

Le registraire a informé le président de l’enquête de l’association, Dan Therrien – également un collègue chiropraticien – que le message est resté en ligne et que Weiss pourrait être en violation des règles du code de conduite de l’association.

L’enquête commence

Therrien a commencé une enquête et s’est rendu sur le Facebook d’une autre Carolyn Weiss et a documenté une série de messages douteux concernant la vaccination qui vont à l’encontre des normes de médias sociaux de la profession.

Il lui a envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir le 3 juin 2021, signalant les six messages par un autre Weiss.

Cela a immédiatement surpris Weiss, qui a dit qu’elle savait que ces messages n’étaient pas les siens. Elle n’a pas épelé son nom de cette façon en ligne et les messages semblaient provenir d’un utilisateur américain de Facebook.

« Ils peuvent suspendre ma licence, ils peuvent retirer ma licence. Et en tant que nouveau praticien, quatre ans plus tard, c’est mon avenir, parti », a-t-elle déclaré à CBC News.

« J’ai dépensé tout cet argent pour l’école et toute cette éducation. … Alors il y a eu juste ce moment de terreur. »

Elle a donc engagé un avocat.

Mots d’identification Webscraper non autorisés par chiros

Une enquête de Radio-Canada en 2017 ont trouvé des dizaines d’exemples de déclarations, d’allégations et de contenu de médias sociaux par des chiropraticiens en contradiction avec de nombreuses politiques de santé publique ou de recherche médicale.

Cela a conduit l’association à s’abonner à un outil de grattage Web en 2021 qui parcourt les sites Web professionnels et les comptes de médias sociaux des chiropraticiens et signale des mots-clés tels que « vaccins ».

Les mots « fondé sur des preuves », « fondé sur des principes », « honnête » et « éthique » ont également été signalés, car l’association estimait qu’ils pouvaient être utilisés pour faire apparaître un chiropraticien supérieur à un autre, selon une note non datée de l’association à chiropraticiens obtenus par CBC News.

Si l’un de ces mots signalés est utilisé par un chiropraticien sur les réseaux sociaux ou dans une publication, l’association lui demande de le supprimer.

Gleberzon, qui est également un ancien membre de l’Association chiropratique de l’Ontario, a déclaré qu’il comprenait pourquoi l’association manitobaine devait agir.

« Ils ne réglementent pas ce que vous pensez. Ils réglementent ce que vous faites et vos comportements », a-t-il déclaré.

« Une fois qu’ils ont donné la directive selon laquelle vous ne pouvez pas faire de déclarations publiques pour ou contre les vaccins, vous devez respecter ce qu’ils ont dit. »

Caulfield voit le silence sur les vaccins comme un problème car il donne l’impression que tous les chiropraticiens ne croient peut-être pas en leur efficacité.

« Je reconnais que les régulateurs essaient d’être prudents en disant à leurs membres que cela sort de leur champ de pratique. Mais du point de vue du public … fait cela ne fait que créer le doute? », a-t-il déclaré.

Une demande d’interview du président du conseil a été refusée.

Dans une déclaration préparée, Terry Shaw, directeur exécutif de l’association, a déclaré que l’association est un partisan des soins de santé préventifs et reconnaît que la vaccination est une pratique de santé publique établie utilisée dans la « protection des individus contre les maladies infectieuses ».

Le chemin vers une enquête

Après que Weiss ait embauché un avocat, des mois d’échanges de courriels ont suivi. L’association poussait Weiss à signer un protocole d’accord et son avocat, Kevin Toyne, a refusé de se rendre à une réunion pour le signer sans avoir vu un brouillon au préalable.

En l’absence d’accord en vue, Weiss a été informée que cela irait au comité d’enquête et qu’elle pourrait éventuellement faire l’objet de mesures disciplinaires.

Weiss a choisi de rendre l’enquête publique, permettant aux journalistes et à ses collègues de suivre les débats.

« Je n’ai rien fait de mal et ils essaient de m’attaquer, et le monde doit savoir ce qui se passe et le monde doit savoir ce que notre association commence à faire », a-t-elle déclaré à CBC News lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait décidé de faire le enquête publique.

L’avocat de Carolyn Weiss, Kevin Toyne, a déclaré au panel que le vaccin est un sujet interdit chez les chiropraticiens et qu’elle n’a fait que publier un lien vers un reportage. (Walther Bernal/CBC)

L’enquête s’est déroulée sur quatre jours en mai et deux jours en septembre 2022.

CBC News a obtenu les échanges de courriels, les transcriptions des réunions et d’autres documents qui ont servi de preuve lors de l’enquête publique. Un journaliste a également assisté aux audiences, qui se sont tenues virtuellement.

Un panel de cinq personnes composées de collègues chiropraticiens a supervisé la procédure. L’objectif était de décider si Weiss devait faire face à des mesures disciplinaires pour ce qui s’était passé après que Toth lui ait demandé de supprimer la publication sur les réseaux sociaux l’année précédente.

Elle faisait face à quatre chefs d’accusation de faute professionnelle :

Qu’elle n’a pas supprimé tous les messages sur les vaccins à la demande du registraire.

Qu’elle a dit verbalement qu’elle supprimerait le message et qu’elle ne l’a pas fait.

Qu’elle a renié un accord antérieur pour n’annoncer que des choses qui relèvent de son champ de pratique.

Qu’elle a agi de manière honteuse, déshonorante et non professionnelle lorsqu’elle a dit à l’enquêteur que son Facebook était privé et qu’elle avait supprimé le message.

Weiss, Toth et Therrien ont témoigné au cours de l’enquête, face au contre-interrogatoire par Tim Valgardson – l’avocat représentant l’association et Toyne, l’avocat de Weiss.

Il s’agissait de la première enquête publique de l’histoire récente de l’association.

Au centre du débat était de savoir si les chiropraticiens pouvaient parler de vaccins, si Weiss aurait dû signer une résolution informelle à ce sujet et si elle avait délibérément laissé l’un de ses messages sur les réseaux sociaux.

Le 23 novembre 2022 – un an et demi après que Weiss a publié l’article pour la première fois – le panel l’a innocentée de tout acte répréhensible.

Ils ont déclaré que le fait de ne pas supprimer le message immédiatement n’était pas une faute, qu’elle a finalement supprimé tous les messages de bonne foi et que les déclarations de Weiss n’étaient pas honteuses.

Bien que justifiée par la décision, Weiss a déclaré à CBC News qu’elle ne pouvait pas croire que cela en soit jamais arrivé là et qu’elle soit allée si loin.

« J’ai pleuré… Enfin, tout ce qui m’a accompagné pendant la dernière année et demie est enfin terminé », a-t-elle déclaré.

« Je ne sais même pas pourquoi nous en étions à ce stade, la somme d’argent qui a été investie, le temps qui a été investi est absolument absurde. »