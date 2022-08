Un chiot sur cinq est malade ou meurt avant son premier anniversaire – rapport – RT World News

Le UK Kennel Club a averti qu’un chiot sur cinq tombe maintenant malade ou meurt avant son premier anniversaire. Les éleveurs peu scrupuleux, les ventes virtuelles pendant la pandémie de coronavirus et la hausse du coût de la vie ont tous été blâmés pour la crise sanitaire canine.

Selon une enquête du Kennel Club auprès de 3 000 propriétaires de chiens britanniques, environ 22 % de tous les chiots tombent malades ou meurent avant d’avoir atteint l’âge d’un an. Ce chiffre monte à plus d’un sur trois, soit 36%, pour les chiens achetés sans que leurs nouveaux propriétaires les rencontrent au préalable, a déclaré l’organisation au Telegraph.

La santé relativement plus mauvaise des chiots achetés sans être vus suggère que les éleveurs inhumains sont responsables. Le Kennel Club a noté que le nombre de personnes achetant des chiots sur les réseaux sociaux a triplé, un tiers achetant des chiens avant de les voir dans la vraie vie.

Un chien sur neuf est maintenant récupéré dans un endroit neutre, ce qui signifie que les acheteurs ne peuvent pas voir les conditions dans lesquelles ils ont été élevés.















Quelle que soit l’origine des chiots, de plus en plus de propriétaires se retrouvent dans l’incapacité de payer les frais de vétérinaire une fois que leur nouvel animal tombe malade. Alors que l’inflation au Royaume-Uni a franchi le seuil de 10 % le mois dernier et que des millions de Britanniques sont potentiellement confrontés à un hiver de chaleur et de pénuries alimentaires, le Kennel Club a constaté que 30 % des nouveaux propriétaires étaient d’accord avec la déclaration : “Je ne sais pas si je peux me permettre de garder mon chien si le coût de la vie continue d’augmenter.”

“Les habitudes d’achat de chiots virtuels qui ont été normalisées pendant le verrouillage – qui ont permis aux éleveurs louches de prospérer – se sont combinées dans une tempête parfaite et terrible avec la crise du coût de la vie”, a déclaré le directeur général du Kennel Club, Mark Beazley.

“Pour tous ceux qui envisagent d’avoir un chien, évitez ce chagrin d’amour et cette souffrance incroyable, et assurez-vous de trouver un éleveur responsable, qui accorde la priorité absolue au bien-être de votre chien avant toute autre chose”, il ajouta.