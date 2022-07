Un chiot mange du courrier de fans de la Colombie-Britannique, maintenant le chanteur australien pour enfants cherche un expéditeur

Une artiste australienne populaire pour enfants recherche la personne à Chilliwack qui lui a envoyé un courrier de fan après que l’enveloppe avec l’adresse de retour ait été endommagée par son chiot.

Emma Watkins, chanteuse et ancienne membre du groupe musical pour enfants The Wiggles, vit en Nouvelle-Galles du Sud et a publié une image “fan mail Friday” sur sa page Facebook où elle compte 92 000 abonnés.

“Mon chiot Patch était un peu trop excité pour m’aider à répondre à certains des adorables courriers que j’ai reçus. Je suis tellement, tellement désolé pour celui qui m’a envoyé cet art du Canada », a écrit Watkins.

La photo montre une enveloppe adressée à Watkins avec une bordure orange colorée à la main. Les coins de l’enveloppe sont mâchés et il manque le nom de l’expéditeur et une partie de l’adresse.

Ce qui est visible, c’est que la lettre provenait de quelqu’un de la rue Henry à Chilliwack. L’image qu’elle a publiée a eu près de 600 likes en 18 heures.

Watkins espère maintenant trouver l’expéditeur afin qu’elle puisse envoyer du courrier à son fan.

“Si ceci est votre lettre, veuillez m’envoyer un DM afin que je puisse obtenir votre nom et votre adresse pour vous envoyer quelque chose de spécial.”

Watkins est également danseur et cinéaste. Elle a joué le rôle de «Yellow Wiggle» dans The Wiggles pendant neuf de ses 11 années avec le groupe d’enfants.

Elle est passionnée par la langue des signes et la sensibilisation à la communauté sourde d’Australie depuis qu’elle est jeune, ayant grandi avec sa meilleure amie ayant deux frères sourds.

