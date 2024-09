Un chiot errant montre fièrement son journal bien-aimé à tout le monde dans la rue

Lors d’une patrouille dans le nord-est de Houston, un petit chiot portant un journal humide a attiré l’attention d’un volontaire Sauvetage dans le couloir. Le petit chien beige tenait fièrement la tête haute, montrant son « jouet » bien-aimé tout en marchant joyeusement dans la rue.

TikTok/corridor.rescue

Malgré l’attitude optimiste du chiot, il souffrait physiquement de la vie dans la rue. Le bénévole a pris une vidéo rapide et a ramassé le chiot, laissant le journal derrière lui. « Le journal était trempé et sentait mauvais », a déclaré Page Moore, président de Corridor Rescue, à The Dodo. « On lui a donné plein de nouveaux jouets pour s’amuser. »

Un examen vétérinaire a révélé que le chiot, surnommé Bingo, ne pesait que 5 kg et que son ventre était rempli de parasites. « Il souffrait de gale sarcoptique et d’une infection bactérienne secondaire sur sa peau due à des égratignures », a déclaré Moore. « Il était également déshydraté. Il a été testé positif à la parvovirose… Heureusement, il a eu un cas bénin et s’est rapidement rétabli grâce au traitement. »

Sauvetage dans le couloir

Lorsque Bingo est arrivé au refuge, il était un peu timide et effrayé dans son nouvel environnement. Cependant, à mesure que sa santé s’améliorait, son optimisme revenait. « Il est devenu un petit bonhomme courageux ! » a déclaré Moore. « Audacieux et avide de compagnie, le jeune Bingo était aussi vif et dynamique qu’un chiot peut l’être ! Il adorait interagir avec le personnel et les bénévoles et appréciait tous ses jouets. »

Sauvetage dans le couloir

Au cours du premier mois passé au refuge, Bingo a commencé à grossir, prenant 3,6 kg. En bonne santé, heureux et prêt à être adopté, Bingo a commencé à chercher une famille. Et à peine trois mois après son arrivée au refuge, il a trouvé la famille idéale, en voyageant loin du tronçon de route mortel où il avait été abandonné. « Sa mère a vu sa liste d’adoption et a rempli une demande auprès de nous », a déclaré Moore. « Elle est tombée amoureuse et Chance a quitté le Texas [on August 2] vivre à Saint Paul, Minnesota, avec trois enfants et ma mère !

La nouvelle famille de Bingo l’a rebaptisé Chance, et le chiot n’aurait pas pu être plus reconnaissant d’avoir un deuxième chien. Aujourd’hui, c’est un chien de famille heureux et épanoui, qui sait toujours que tout peut devenir un jouet si on le veut suffisamment.

Sauvetage dans le couloir

« Nous sommes une famille de hockey », a écrit la nouvelle maman de Bingo dans une mise à jour adressée au sauvetage. « Bien sûr, nous avons dû lui faire découvrir ce sport. Il adore courir après les rondelles. »