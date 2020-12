Un chiot innocent a récemment volé la vedette à un spectacle de danse en Chine, et la vidéo est maintenant virale. L’incident provient de l’Université de Kunming, dans le sud de la Chine, dans la province du Yunnan. Un groupe de filles était au milieu d’une répétition de danse quand un adorable petit chien est monté sur scène. Au lieu de rester stable là-bas, il a sauté et erré pendant que les danseurs continuaient leur performance.

Les fans essaient souvent de monter sur scène lors de leurs concerts de groupe préférés ou de leurs performances vedettes, mais peu ont la chance de ce chien de rejoindre les interprètes dans leur danse de cette manière. Selon Courrier quotidien, le chiot blanc est un chien errant qui vit sur le campus universitaire. Il semblait vraiment apprécier de marcher avec les danseurs sur scène, faisant des va-et-vient de chacun des trois danseurs avec excitation.

Quelqu’un qui a assisté à la répétition dans la zone du public a enregistré la vidéo sur son téléphone et l’a téléchargée sur Duoyin, une application chinoise de partage de vidéos comme Tik-Tok.

Le public qui a capturé ce moment adorable était M. Chen, un étudiant de 21 ans en chorégraphie à l’Université de Kunming. Il était là pour observer ses camarades de classe alors qu’ils pratiquaient une nouvelle routine. On ne sait pas quand le chien s’est glissé dans la pièce, mais soudain il était sur scène avec les trois danseurs. « Les actrices dansaient sur la scène, le chien a soudainement couru à l’étage pour jouer avec elles », a déclaré Chen.

Le court clip ne dure que 40 secondes, mais suffisamment pour amuser les internautes. On peut voir le chien remuer la queue en suivant l’un des danseurs. Au crédit des actrices talentueuses, personne n’a manqué un battement par ce cambriolage soudain et adorable et a continué sa performance comme si de rien n’était.

Après avoir suivi le danseur, le chien a décidé que ce n’était pas suffisant pour attirer leur attention. Alors il commence à tirer sur la robe d’une danseuse en prenant une bouchée de sa jupe verte. Elle a continué à danser. «Nous venons d’avoir une répétition et ça ne partirait pas. Nous l’avons donc laissé rester (sur scène) », a expliqué Chen. Selon Chen, le chien est resté assis pendant plus d’une heure. Vers la fin du court clip, quelques rires se font entendre alors que les danseurs quittent la scène et que le chien les suit avec excitation.