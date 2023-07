Un chiot de l’Alberta se rend en Ukraine pour aider à l’effort de guerre en reniflant des explosifs

Un chien de l’Alberta fait bon usage de son nez.

Torch est un malinois belge de 3 ans et un chien professionnel de détection d’explosifs. À l’automne, il se rendra en Ukraine pour localiser des mines terrestres et des munitions non explosées – des explosifs qui n’ont pas explosé ou n’ont pas fonctionné comme prévu – dans la zone de conflit.

Torch a été entraîné par Alberta K9, une entreprise de Gull Lake, en Alberta, qui se spécialise dans la préparation des chiens pour des rôles dans les services de police, la protection personnelle et la sécurité privée.

Le voyage outre-mer du chien est parrainé par un organisme de bienfaisance basé à Edmonton, Firefighter Aid Ukraine. Un chien avec les compétences spécialisées de Torch serait normalement évalué à 25 000 $. Mais Alberta K9 prête gratuitement Torch à l’organisme de bienfaisance.

« Nous voulions simplement trouver une façon significative d’aider », a déclaré Matt LaPointe, copropriétaire de l’Alberta K9.

Un ajustement parfait pour un toutou « concentré »

Torch a une floraison tardive et est né en 2019. L’un de ses compagnons de portée, Marshall, a commencé à travailler avec les services d’incendie d’Edmonton en 2021 en tant que chien détecteur de liquides inflammables.

LaPointe a déclaré que lui et Kelsey LaPointe, sa femme et copropriétaire, savaient qu’ils avaient un toutou parfaitement bien assis dans le chenil, mais essayaient de trouver un match pour la personnalité de Torch.

« C’est un chien très, très concentré », a-t-il déclaré. « Et nous nous sommes dit qu’avec tout ce qui se passait en Ukraine, pourquoi ne pas le former à la détection d’explosifs. »

Avec un nouveau plan de carrière, LaPointe a pris contact avec Firefighter Aid Ukraine, qui forme également les premiers intervenants ukrainiens et recueille des dons pour les pompiers.

Le directeur du projet, Kevin Royle, a déclaré que Torch est l’un des dons les plus uniques qu’ils aient envoyés à l’étranger.

« Nous avons expédié des équipements de très grande valeur comme des appareils à rayons X et des appareils d’anesthésie », a-t-il déclaré. « Mais pouvoir expédier quelque chose comme ça, c’est tellement spécialisé … C’est assez incroyable. »

LaPointe a formé plus d’une centaine de chiens pour toutes sortes de travaux de détection et de protection. Torch est le premier à sortir de l’Amérique du Nord (Clare Bonnyman/CBC)

Une machine sniffeuse hyper-spécialisée

Les chiens sont entraînés à détecter les explosifs par association d’odeurs. Lorsqu’ils repèrent une certaine odeur, ils alertent leur maître de manière appropriée, ce qui entraîne une récompense. Pour la détection des mines terrestres, l’odeur est enfouie profondément sous terre, et selon le travail – et le lieu de travail – la formation peut être un peu différente.

« Il y a un peu de peaufinage », a déclaré LaPointe. Par exemple, Torch a été formé à la fois en anglais et en commandes manuelles, pour lui permettre de travailler en silence.

Torch reçoit également un jouet au lieu de nourriture lorsqu’il trouve l’odeur d’explosifs vivants, et il a appris à s’éloigner du site pour éviter de déclencher l’appareil qu’il a trouvé.

Kevin Royle, à gauche, est le directeur de Firefighter Aid Ukraine, qui fournit une formation et un soutien aux premiers secours au pays depuis 10 ans. (Julia Wong/CBC)

Faire du bon travail

Torch se rendra en Ukraine en septembre avec un entraîneur. Firefighter Aid Ukraine collecte des fonds d’environ 80 000 $ pour amener Torch et son équipe à Kiev.

L’Ukraine a ses propres chiens de travail, mais le programme était basé sur les besoins du pays avant la guerre. Le nombre de mines terrestres et de bombes non explosées depuis le début du conflit en 2022 a dépassé ce qu’elles peuvent gérer.

« Ce chien va aider à résoudre beaucoup de problèmes », a déclaré Royle. « Cela affecte leur économie, leur sécurité et évidemment la sécurité publique. Et on estime que pour chaque année de conflit, vous envisagez 10 ans de déminage. »

Torch aura un impact tout de suite, a-t-il dit.

Entre le coût de Torch et le prix à payer pour l’envoyer en Ukraine, il s’agit d’un projet évalué à environ 100,00 $ (Soumis par Matt LaPointe)

Un héritage à quatre pattes

Plus d’une centaine de chiens spécialement entraînés ont été envoyés à travers le monde par Alberta K9 et Torch sera le premier à aller au-delà de l’Amérique du Nord.

L’entreprise fournit déjà des chiens détecteurs de stupéfiants, d’armes à feu, de moisissures et de punaises de lit. Ils soutiennent également les communautés autochtones en fournissant des chiens de détection pour gérer les crises de drogue et d’alcool.

LaPointe, qui est Métis, dit que la capacité de redonner aux communautés grâce à ses chiens fait toute la différence.

« Nous aimons pouvoir faire une différence partout où nous le pouvons », a-t-il déclaré. « Les chiens sont une ressource très sous-utilisée. »