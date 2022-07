Un Chinois surprend une fillette de 2 ans qui est tombée du 5e étage dans une vidéo à couper le souffle

Internet est devenu gaga sur le clip viral d’un Chinois sauvant un enfant en bas âge en un rien de temps et évitant un incident désastreux. La vidéo en question a été partagée par Lijian Zhao, porte-parole et DDG, Département de l’information du ministère chinois des Affaires étrangères. Dans la vidéo, on peut voir un homme d’âge moyen parler au téléphone lorsqu’il a remarqué un tout-petit à la fenêtre d’un grand immeuble juste en face de lui.

Dans une tournure tragique des événements, le tout-petit a accidentellement glissé du cinquième étage. Dans la seconde qui suit, le Chinois et une femme qui était à côté de lui accourent vers le bâtiment pour attraper l’enfant. Le duo écarta la main dans les airs et réussit à sauver le bébé. L’éminent porte-parole, qui a été très impressionné par la rapidité d’esprit de l’homme viral, a partagé le clip sur Twitter avec une légende sincère qui disait : « Des héros parmi nous ».

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a suscité une réponse tonitruante sur le site de micro-blogging. En regardant le clip, un utilisateur a remarqué comment l’homme a jeté son téléphone et a même glissé pendant une fraction de seconde, mais n’a pas perdu son calme et a réussi à sauver le bébé en un rien de temps. L’utilisateur a écrit: “En essayant d’attraper l’enfant qui tombait d’en haut, il a glissé un peu et son téléphone a glissé et est tombé. Pendant un moment, il tint soigneusement l’enfant sans paniquer. Il a soigneusement évalué la situation et a immédiatement pris une décision prudente. Merci.”

While trying to catch the child who was falling from above, he slipped a little and his phone slipped and fell. For a moment he carefully held the child without panicking. He carefully assessed the situation and immediately took a cautious decision. Thanks💕 — gopikanth (@agkanth) July 23, 2022

Un autre a salué la présence d’esprit de l’homme viral: «Il parlait au téléphone et il l’a lancé et a juste attrapé le bébé. Incroyable présence d’esprit et de style. C’est presque impossible de faire ça. Il est le héros de la vraie vie, pas la vie réelle.

He was talking on phone and he threw it and just caught the baby. Amazing presence of mind and style. It's nearly impossible to do this. He is real life hero, not reel life. — Nishant Asthana 🌐 (@NishuVibhu7) July 23, 2022

Un Twitterati a également salué cette histoire comme celle qui a eu une fin heureuse et a remercié Dieu pour le bon homme au bon endroit au bon moment : « C’est l’une de ces nouvelles où il y a une fin heureuse. Il ne fait aucun doute que Dieu a placé ce type et cette femme au bon endroit et au bon moment pour sauver ce bébé ».

This is one of those news stories where there is a happy ending. There is no doubt that God placed that guy and the lady in the right place and time to save that baby. — Christian Giovanni Cruzata Franklin (@CruzataFranklin) July 25, 2022

Un autre a qualifié l’homme de véritable héros: «Ce type est très fort et habile pour attraper un tout-petit de cette hauteur! Il est un véritable héros!”

That guy is hell strong and skillful to catch a toddler from that height! He is a true hero!!! — Marvin F (@MarvinF93394796) July 23, 2022

Selon un rapport de Mirror, l’homme viral a été identifié comme étant Shen Dong, qui garait sa voiture juste en face du bâtiment où l’incident a eu lieu. L’enfant qu’il a sauvé n’aurait que 2 ans. L’événement dramatique proviendrait de Tongxiang, dans la province chinoise du Zhejiang.

