Un Chinois retrouve son fils enlevé après 24 ans de recherches dans 20 provinces

Un homme en Chine a finalement retrouvé son fils perdu après avoir parcouru plus de 500 000 km (310 000 mi) à moto à travers le pays lors d’une recherche de 24 ans. La police a pu retrouver l’identité du fils de Guo Gangtang à l’aide de tests ADN, selon le ministère chinois de la Sécurité publique. Les enlèvements d’enfants sont un problème majeur en Chine, avec des milliers d’enfants en proie chaque année. Selon la BBC, des trafiquants d’êtres humains ont arraché le fils de Gangtang alors qu’il avait deux ans devant leur maison dans la province du Shandong. Un article de China News a déclaré que les suspects sortaient ensemble à ce moment-là et prévoyaient de kidnapper un enfant pour le vendre pour de l’argent. Lorsqu’ils ont vu le fils de Gangtang jouer devant chez lui, la suspecte, Tang, l’a enlevé et s’est rendu à la gare routière, où son partenaire Hu attendait. Le couple s’est ensuite rendu dans la province voisine du Henan et y a vendu l’enfant.

Après l’enlèvement de son fils en 1997, Gangtang s’est rendu dans plus de 20 provinces à travers le pays sur sa moto, à la recherche de dénonciations. La recherche comprenait plusieurs accidents, des rencontres avec des voleurs de grand chemin et 10 motos endommagées.

Gangtang a déclaré à la BBC qu’il portait les photographies de son fils sur des banderoles et qu’il avait dépensé ses économies dans cette recherche en dormant sous les ponts et en mendiant lorsqu’il manquait d’argent. Lorsqu’ils ont retrouvé leur fils à Liaocheng, Shandong, Gangtang et sa femme se sont effondrés et ont serré leur fils dans ses bras. Gangtang a déclaré aux journalistes: « Maintenant que l’enfant a été retrouvé, tout ne peut qu’être heureux à partir de maintenant. »

L’enlèvement du fils de Gangtang avait inspiré un film en 2015 « Lost and Love », avec la superstar de Hong Kong Andy Lau. En entendant la nouvelle de la réunion, l’acteur a félicité Gangtang et a déclaré au South China Morning Post : « Je voudrais dire à frère Guo que j’admire votre persévérance. Je tiens également à saluer les autorités policières pour leurs années d’efforts. »

