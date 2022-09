Un Chinois pris au piège dans un ballon à hydrogène pendant 2 jours

L’homme, identifié uniquement par son nom de famille, Hu, et un partenaire ramassaient dimanche des pignons de pin dans un parc forestier de la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, lorsqu’ils ont perdu le contrôle et que le ballon s’est envolé.

BEIJING – Les médias d’État chinois affirment qu’un homme a été retrouvé en sécurité après avoir passé deux jours en l’air dans un ballon à hydrogène, parcourant environ 320 kilomètres (200 miles), après qu’il se soit détaché et s’est envolé alors qu’il l’utilisait pour récolter des pignons de pin d’un arbre.

L’autre personne a sauté au sol et une recherche a été lancée pour retrouver le ballon échappé et Hu.

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré que les sauveteurs avaient pu contacter l’homme par téléphone portable le lendemain matin et lui avaient demandé de dégonfler lentement le ballon pour atterrir en toute sécurité. Il a fallu un autre jour avant qu’il n’atteigne le sol à environ 320 kilomètres (200 miles) au nord-est dans la région de Fangzheng, près de la frontière avec la Russie.

Un responsable qui n’a donné que son nom de famille, Fu, au service de la publicité de la Hailin Forestry Administration Co. a confirmé jeudi l’incident du ballon et a décrit Hu comme étant dans la quarantaine. Il a dit que Hu se remettait dans un hôpital mais a refusé de donner plus de détails.