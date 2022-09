Un Chinois porté disparu depuis 17 jours après le tremblement de terre en Chine retrouvé vivant

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un homme porté disparu pendant 17 jours après un tremblement de terre dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a été retrouvé vivant, selon les médias locaux.

L’employé de la centrale hydroélectrique de 28 ans, Gan Yu, était resté avec son collègue Luo Yong après le tremblement de terre de magnitude 6,8 qui a frappé le Sichuan le 5 septembre. Le séisme a tué 93 personnes et en a blessé des centaines.

Gan a administré les premiers soins à ses collègues et a aidé à prévenir les inondations en libérant l’eau du barrage, selon la radio nationale chinoise. Gan et Luo sont ensuite restés dans la station pendant plus d’une journée sans nourriture ni signal mobile.

Le duo a tenté de partir le 7 septembre, marchant plus de 20 km. Mais Gan, qui est myope, avait perdu ses lunettes et avait des difficultés à naviguer sur le terrain montagneux, ont rapporté les médias locaux.

Le couple a finalement décidé de se séparer, Luo partant chercher de l’aide et Gan restant sur place avec des fruits sauvages et des pousses de bambou pour se nourrir en attendant de l’aide.

Les sauveteurs ont trouvé Luo le 8 septembre, mais lorsqu’ils sont revenus à l’endroit où il avait laissé Gan, il n’était plus là. Ne trouvant que des vêtements jetés et des empreintes de pas, les sauveteurs craignaient que Gan n’ait succombé à l’hypothermie.

Cependant, Gan a été découvert par un fermier local qui a décidé de se joindre à la chasse mercredi car il connaissait bien les montagnes. Ni Taigao a entendu les faibles cris de Gan après deux heures de recherche et l’a repéré allongé blessé sous des arbres.

La raison pour laquelle Gan avait quitté le lieu d’attente n’était pas claire. Selon le journal public China Daily, Gan a déclaré avoir survécu à l’épreuve de 17 jours en mangeant des fruits sauvages et en buvant de l’eau.

Il a été transporté par avion dans un hôpital voisin et les médecins ont déterminé qu’il avait plusieurs fractures osseuses.

Des images de la chaîne de télévision publique CCTV ont montré que Gan mangeait une collation et était secouru, ainsi que retrouver ses parents depuis son lit d’hôpital.