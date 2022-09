Faire un tour en montgolfière et balayer le ciel, s’imprégner de la beauté des terres territoriales d’une si grande hauteur est un rêve pour beaucoup. Cependant, imaginez être piégé dans une montgolfière pendant des jours, attendant que le gaz d’hélium dans le dirigeable se libère pour réaliser avec horreur que votre heure est venue.

Un homme du nom de Hu, qui réside en Chine, a récemment fait face à une situation terrible similaire où il est resté coincé dans une montgolfière pendant deux longs jours avant d’être secouru. La nouvelle virale qui circule sur les réseaux sociaux a attrapé les yeux des internautes qui ont été étonnés d’apprendre que l’homme était vivant après une telle épreuve.

Selon des informations, Hu et son partenaire se trouvaient à quelques mètres dans les airs pour ramasser des pignons de pin dans un parc forestier de la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, le dimanche 4 septembre. En raison d’une erreur de leur part, les deux collègues ont perdu le contrôle de la montgolfière. qui a commencé à naviguer de plus en plus loin dans le ciel.

Le partenaire de Hu, cependant, a réussi à sauter du dirigeable pendant que le ballon dérivait dans le ciel, entraînant Hu avec lui. Bientôt, une équipe de recherche a été appelée à l’action pour retrouver la montgolfière manquante. Heureusement, l’équipe de secours a mis la main sur Hu via son téléphone portable et lui a demandé de dégonfler soigneusement le ballon.

Le deuxième jour, Hu a finalement pu atterrir en toute sécurité dans le comté de Fangzheng, près de la frontière russe après avoir parcouru 320 km ou 200 miles dans les airs. D’autres rapports affirment que bien que l’état de santé de Hu soit assez stable, il souffre actuellement de douleurs au bas du dos, vraisemblablement après avoir été debout pendant plus de 2 jours dans le dirigeable.

« Le ballon volait vite. J’avais très froid et faim. Cependant, je n’ai pas fait beaucoup de dégâts », a affirmé Hu, comme l’ont rapporté les médias d’État chinois.

Ce n’est pas la première fois qu’une personne est piégée dans une montgolfière. Dans un autre incident similaire, deux hommes coupant des pins dans les montagnes de Changbai en Chine ont été coincés dans un ballon à hydrogène. Ils ont ensuite été secourus après avoir flotté dans les airs sur une distance de 10 km.

