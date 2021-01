Faire éclater un bouton sur son visage a failli coûter la vie à un Chinois.

Alors que beaucoup d’entre nous souffrent de l’habitude incessante de se cueillir le visage, un homme en Chine a récemment souffert d’une grave infection de la bouche, qui s’est même propagée à ses poumons, uniquement parce qu’il a sauté un bouton sous ses lèvres.

L’homme appelé Chen de la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, a été diagnostiqué avec une double pneumonie, une infection qui a touché ses deux poumons, après quoi il a été immédiatement admis aux soins intensifs.

L’incident a attiré l’attention des yeux sur les yeux après avoir été rapporté mardi sur la chaîne d’information locale Jiangsu Television. Selon le rapport, Chen a repéré un bouton sur son menton le mois dernier et a continué à le presser tout seul après que sa bouche était enflée et rouge. Inquiète, sa femme a emmené Chen à l’hôpital du premier peuple de Changzhou où il a été diagnostiqué avec une double pneumonie. Tel que rapporté par Courrier quotidien, L’état de M. Chen s’améliore enfin après avoir été traité à l’USI pendant un mois, cependant, il est toujours dans l’unité et a été gardé sous observation.

Le Dr Zhu, qui a soigné Chen, a déclaré aux médias qu’il avait une infection buccale qui avait initialement déclenché une double pneumonie et entraîné un effondrement des poumons. Le médecin a également informé que l’endroit du visage où M. Chen a fait apparaître le bouton est connu sous le nom de Triangle de la mort, ce qui est assez dangereux. En effet, le fait de choisir la peau sur cette partie du visage pourrait avoir de graves conséquences pour la santé globale.

Le Dr Zhu a précisé que la zone allant du bout du nez à un point de chaque côté des lèvres, à peu près là où les boutons apparaissent habituellement, est connue sous le nom de Triangle de la mort. Le portail l’a cité comme disant: « La première chose est d’éviter de le serrer avec vos mains. » Il a également recommandé de consulter un médecin si la peau environnante devient rouge, enflée ou douloureuse, ou si le patient développe une fièvre.

Auparavant, un rapport avait été publié dans un magazine de santé intitulé La santé des hommes en ce qui concerne le même où il a été mentionné que l’éclatement d’un bouton dans la zone de Triangle of Death pourrait causer une maladie grave. Le professeur clinique de dermatologie au Langone Medical Center de NYU, Jeremy Brauer, a déclaré au magazine que l’approvisionnement en sang dans cette région du visage en particulier rend l’acné de compression si dangereuse. Tel que publié par le magazine, les veines du «triangle de danger» renvoient finalement au sinus caverneux, situé dans notre cerveau. Si nous sautons un bouton avec nos mains sales, cela provoque des infections à la suite desquelles les veines forment des caillots qui exercent une pression sur le cerveau, provoquant une paralysie partielle ou totale.