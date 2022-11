Un Chinois gagne Rs 249 Cr à la loterie et explique pourquoi il ne le dira pas à sa famille

Lorsque la chance est de votre côté, les choses changent rapidement. Une loterie est un jeu addictif basé uniquement sur la chance. De nombreux joueurs n’ont peut-être pas réussi à gagner même un petit prix en argent, tandis que certains d’entre eux ont eu de la chance après avoir essayé au fil des ans. Lorsque la chance fonctionne, la première chose que vous faites est de partager la bonne nouvelle avec votre famille, mais cet homme avait une raison de la cacher à sa famille.

Un Chinois s’est déguisé en costume pour récupérer son gain à la loterie de 219 millions de yuans (plus de Rs 249 crores) et prévoit de garder son jackpot secret de sa famille par crainte que l’argent ne les rende paresseux.

L’homme identifié comme M. Li s’est rendu seul au bureau de la loterie de Nanning, dans la région sud du Guangxi, pour réclamer le prix. Il a apporté un costume jaune qui couvrait sa tête sur des photos le montrant acceptant le prix en argent.

S’adressant à un journal local la semaine dernière, il a partagé qu’il n’en avait rien dit à sa femme et à son enfant de peur qu’ils soient trop complaisants et ne travaillent pas ou ne travaillent pas dur à l’avenir.

Selon le journal, l’homme a déjà fait don de 5 millions de yuans (plus de Rs 5,5 crores) à une association caritative. M. Li a partagé qu’il n’avait pas décidé quoi faire avec le reste de l’argent du prix après déduction des impôts.

Après avoir appris qu’il avait décroché le jackpot, il a réservé un hôtel en ville. Il a déclaré qu’il n’avait dormi à l’hôtel que parce qu’il avait peur de sortir et de perdre son billet de loterie. Partageant ses victoires précédentes, M. Li a mentionné qu’il n’avait gagné que quelques dizaines de yuans dans le passé. “Je considère l’achat de la loterie comme un passe-temps et ma famille s’en fiche”, a-t-il déclaré.

Il a également ajouté qu’il ne dépense pas beaucoup d’argent à la loterie et que cela lui donne une lueur d’espoir.

Le gouvernement chinois organise des loteries pour collecter des fonds pour le bien-être et les sports. Les joueurs du Guangxi choisissent six numéros sur les boules rouges et un sur la boule bleue. M. Li qui joue depuis des années a choisi 2, 15, 19, 26, 27, 29 et 2.

