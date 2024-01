Un chinois et un comédien taïwanais entrent dans un bar… : NPR

basculer la légende An Rong Xu pour NPR

TAIPEI, Taiwan — Vickie Wang appelle Jamie Wang sa « sœur miroir ».

Non, ils ne sont pas liés, mais ils partagent une histoire inverse.

Vickie, originaire de Taipei, à Taiwan, a passé environ une décennie à Shanghai, où elle a commencé sa carrière de comédienne, notamment sous la censure chinoise. Jamie, originaire de Shanghai, a traversé le détroit de Taiwan et s’est lancé dans une carrière de stand-up à Taiwan.

Ils se sont tous deux rencontrés au bar d’un club de comédie bilingue, niché dans le quartier chaud de Taipei, et ont commencé à se produire ensemble. Leur récent spectacle, Une nuit de comédie à travers le détroita été si bien accueilli que leurs amis leur ont suggéré de commencer une tournée ensemble.

Pour Vickie et Jamie, la comédie est un moyen efficace de rappeler à leur public que les relations tendues entre les deux gouvernements ne signifient pas qu’il devrait y avoir des tensions entre les peuples taïwanais et chinois.

Ils ont parlé à Tout bien considéré accueillir Ailsa Chang au bar même où ils se sont rencontrés pour la première fois.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Faits saillants de l’entretien

Sur leurs deux plateaux de comédie, ils confrontent les stéréotypes que les Taïwanais ont à l’égard des Chinois.

Vickie Wang : J’ai grandi en pensant que les gens en Chine continentale ne sont pas dignes de confiance, qu’ils crachent et qu’ils sont vraiment agressifs et qu’ils ne sont pas polis et civilisés comme les Taïwanais. Et il a fallu des années à Shanghai pour défaire consciemment ce genre de stéréotypes et de préjugés.

Jamie Wang : En gros, comme, [Chinese people] sont les pires personnes au monde. Par exemple, nous sommes facilement offensés. Nous sommes tous soumis à un lavage de cerveau. Et nous aimons l’argent et nous méprisons, je ne sais pas, les gens pauvres.

Sur les stéréotypes que les Chinois ont à l’égard des Taïwanais.

J. Wang : Je pense que les gens ont en quelque sorte ce stéréotype sur les Taïwanais, selon lesquels ils sont comme des villageois parce qu’ils vivent sur une petite île et qu’ils n’ont pas beaucoup vu le monde. Ils sont très arriérés.

Sur les citoyens chinois ayant moins de droits à Taiwan que les autres résidents de l’île, bien qu’ils appartiennent techniquement au même « pays ».

J. Wang : Parce que je suis un étudiant chinois ici, il y a beaucoup de réglementations injustes à notre égard. Par exemple, les étudiants chinois sont les seuls étudiants internationaux qui ne peuvent pas travailler ici. Heureusement, en février prochain, les Chinois peuvent désormais bénéficier d’une assurance maladie à Taiwan. Mais au cours des sept dernières années, je n’ai pas pu. [Most] Les Chinois ne sont pas non plus autorisés à travailler ici, donc il n’y a aucun moyen pour les Chinois de rester, de vivre et de travailler à Taiwan à moins, par exemple, de se marier avec un citoyen taïwanais.

Sur les différences entre jouer à Taiwan et en Chine.

V Wang : Lorsque j’ai commencé à faire du stand-up en Chine, j’ai immédiatement été informé des trois T : le Tibet, la place Tiananmen et Taiwan. Ce sont des lignes rouges dures dont nous ne sommes pas censés parler. C’est intéressant. Cela veut dire que je ne peux pas parler de politique. Je ne peux pas vraiment parler des problèmes LGBTQ. Je compare cela à un bras plâtré : avec le temps, les muscles s’atrophient. Et une fois que vous êtes hors du casting, vous devez reprendre des forces. Et c’est un peu ce que je fais maintenant. Maintenant que je ne vis plus en Chine, je me venge aussi de la démocratie et de la liberté d’expression. J’aime vraiment pouvoir dire ce que je veux.

Sur les conséquences de la diffusion virale de la comédie de Jamie, en tant que citoyen chinois qui pourrait subir des répercussions dues à la censure chinoise.

J. Wang : J’ai posté deux blagues, et elles étaient toutes virales, évidemment parce que je suis très drôle. Mais l’une des blagues a touché la limite. Et je pensais que ça allait, mais beaucoup de Chinois me trollaient sur Internet. J’ai également reçu des menaces de mort. Les trolls m’ont envoyé un message, ils disaient : “Je vais te tuer”. Et je me dis : “Vous ne pouvez pas. Parce que vous ne pouvez pas obtenir de visa ici.” Je ne pense pas qu’on puisse jamais être libre tant qu’on est chinois.

V Wang : Il y a beaucoup de choses que je peux dire et que Jamie ne peut pas dire. Et je ne veux pas parler à mes amis chinois, mais je suis aussi très conscient qu’il y a des choses que je dois amplifier pour eux. Et en attendant, je peux aussi interpeller mes propres collaborateurs. Depuis le début de la COVID, j’avais des amis taïwanais sur mon fil Facebook qui disaient des choses comme : « Oh, ouais, ils le méritent. Ces communistes, ils méritent qu’on s’attaque à leur maison. » Et j’étais tellement, tellement dévasté de sentir, oh mon Dieu, mon peuple, que j’aimerais penser être généralement des gens honnêtes et gentils, a tellement déshumanisé cette autre population qu’ils n’ont jamais réellement rencontrée. Et, vous savez, j’ai envie de nous voir tous les deux sur scène jouer ensemble, j’espère que cela comblera le fossé.

Sur le pouvoir de la comédie pour aider les gens à faire face à des problèmes tendus.

J. Wang : Je pense que la comédie est une chose très puissante parce que ce n’est pas un débat. La comédie, c’est comme : “Je vous fais m’aimer. Je vous fais vous sentir bizarrement ensemble. Et puis laissez-moi vous dire ce que j’ai à dire.” Je pense que c’est une façon très non hostile et très amicale de faire en sorte que les gens vous écoutent.

V Wang : Quand quelqu’un rit avec vous, c’est ce qui se rapproche le plus de faire changer d’avis quelqu’un. Lorsque vous riez avec quelqu’un, cela signifie que vous, à ce moment-là, comprenez son point de vue. Dans une certaine mesure, vous êtes d’accord avec eux. C’est une sorte d’empathie très proactive. Et c’est une sorte d’empathie très joyeuse. Comme si le monde était en feu. Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, c’est de faire des blagues à ce sujet. J’ai juste encore du mal à rendre tout drôle. J’y arriverai. Je vais le découvrir, ou Jamie le fera…