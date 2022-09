Un Chinois écope de 24 ans de prison pour une attaque collective brutale contre des femmes

Taipei, Taiwan –

Un tribunal du nord de la Chine a condamné vendredi un homme à 24 ans de prison pour son rôle dans une attaque brutale contre quatre femmes, ainsi que pour d’autres crimes, notamment le vol et l’ouverture d’un réseau de jeu illégal.

Le tribunal populaire du district de Guangyang, dans la province septentrionale du Hebei, a annoncé dans un communiqué que l’homme, Chen Jizhi, était le chef d’un gang criminel et menait des activités criminelles depuis des années.

Le tribunal a également condamné 27 autres personnes. Les accusations portées contre eux incluent l’ouverture de casinos, le vol qualifié, l’aide à des activités de cybercriminalité, la recherche de querelles et la provocation de troubles et les peines vont de 6 mois à 11 ans.

Les autorités ont ouvert l’enquête sur Chen après qu’une vidéo a été révélée début juin dans laquelle lui et d’autres hommes ont commencé à frapper quatre femmes dans un restaurant-barbecue à Tangshan, une ville du Hebei. Les hommes n’ont épargné aucune force, utilisant des bouteilles en verre et leurs poings pour attaquer les femmes et même lançant une chaise.

Chen avait commencé l’assaut sur une femme après qu’elle ait rejeté ses avances et repoussé sa main. Il a alors posé ses mains sur elle et l’a tirée hors de sa chaise. Il a été rapidement rejoint par des membres de son équipage alors que les amis de la femme tentaient d’arrêter son attaque. L’incident a été filmé par des caméras de surveillance dans le restaurant.

Les vidéos graphiques ont déclenché la colère et le désespoir du public, car de nombreuses femmes ont fait part de leurs inquiétudes pour leur sécurité personnelle.

Il a également rappelé le sentiment de désespoir du public face à la violence contre les femmes qui est restée impunie, comme un cas plus tôt dans l’année où une vidéo a circulé d’une femme enchaînée au mur dans une maison à la campagne. Les autorités ont découvert plus tard dans une enquête que la femme avait été victime de la traite et vendue comme épouse.

Initialement, la police a arrêté neuf personnes, sept hommes et deux femmes, pour l’attaque des quatre femmes. Deux des femmes ont dû être hospitalisées pour leurs blessures.

L’enquête sur l’agression publique s’est transformée en une enquête plus vaste sur les activités criminelles et la corruption. Les procureurs ont déclaré plus tard qu’ils inculpaient 27 autres personnes pour des crimes découverts au cours de l’enquête.

En août, les autorités du Parti communiste de la Commission provinciale de contrôle de la discipline du Hebei ont déclaré qu’elles enquêtaient sur 15 responsables pour corruption impliquant des “organisations perverses”, y compris celles associées aux assaillants.

Les 15 personnes, dont le directeur du bureau de la sécurité publique de Tangshan et des agents de plusieurs postes de police, sont soupçonnées d’abus de pouvoir, de corruption et d’autres délits liés au travail. Huit d’entre eux ont été arrêtés pendant l’enquête.